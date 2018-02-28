​В Тутаеве в молодежном центре «Галактика» жители города обсудили эскизы благоустройства парка отдыха на улице Соборной в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!». Авторы работ – группа архитекторов под руководством члена правления Союза архитекторов России Алексея Комова.



– Если все задуманное реализовать, выполнить из современных пожароустойчивых, качественных деревоматериалов, то получится красиво и безопасно для детей и взрослых. А сумма затрат, по предварительным подсчетам, будет оптимальной, – отметил глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов и пригласил тутаевцев к обсуждению.



Присутствовавшие на встрече горожане эскизы в целом одобрили и высказали свои предложения по их совершенствованию.



В первую очередь отказались от установки эстрадной площадки в глубине парка. По мнению собравшихся, лучшим решением будет обустройство крытой сцены на привычном месте – на площадке у главного входа в парк. Кроме того, было предложено облагородить окружающее пространство вокруг пруда, установить там ограждение, выложить плиткой дорожки по периметру парка, высадить больше зелени.



Участники встречи отметили, что в парке не хватает сервиса – точек торговли выпечкой, мороженым и кофе, а также туалета. Чтобы освободить больше пространства для людей, жители попросили перенести парковку от центрального входа в другое место.



Среди других инициатив – очистка ручья, наполнение парка малыми формами: арками, беседками, декоративными фонарями. Горожане выразили готовность оказать содействие в проведении благоустройства.



В списке общественных территорий, за реконструкцию которых жители Тутаева будут голосовать 18 марта, также площадь Ленина в левобережной части города и набережная на правом берегу Волги.



Справка



Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным.