​Повышение эффективности использования имущества государственными учреждениями Ярославской области обсудили сегодня на заседании регионального Правительства.



– Важным итогом нашей работы за последние полтора года стало формирование на территории Ярославской области единой имущественной и земельной политики, – подчеркнул губернатор Дмитрий Миронов. – Внедрена новая система контроля за эффективным использованием регионального и муниципального имущества. В 2017 году по сравнению предыдущим годом кардинально изменился подход к проведению проверок использования имущества учреждениями области. Это позволило одновременно по нескольким направлениям проверить состояние имущественного комплекса, включая техническое состояние объектов недвижимости и их целевое использование.



Как сообщил директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов, в прошлом году в 18 раз увеличилось количество проверок. В их рамках проинспектировано 203 учреждения и выявлено 56 нарушений, среди которых – самовольное размещение рекламы, использование земельных участков не по целевому назначению и неудовлетворительное содержание имущества, а также неиспользование объектов, находящихся в оперативном управлении.



Было отмечено, что налажено взаимодействие между различными уровнями власти, позволившее за последний год решить многолетние и болезненные вопросы в части взаимоотношений с Федеральным агентством научных организаций и Министерством обороны России. В частности, проведена масштабная работа по передаче в муниципальную собственность детского сада «Почемучка» в Переславле-Залесском и здания в Ярославле для организации Центра медицины катастроф.



В настоящее время департаментом проводится работа по организации передачи из федеральной собственности помещений, используемых больницей Института биологии внутренних вод в поселке Борок Некоузского района. Кроме того, активизировано взаимодействие с Минобороны России. На территории области более 350 объектов недвижимого имущества, находящихся в его собственности и необходимых для обеспечения муниципальных полномочий. Это жилой фонд, объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры, земельные участки и отдельные здания.



К примеру, часть помещений имущественного комплекса ФГКУ «1586-й военный госпиталь», расположенного в историческом центре Ярославля, уже передана Ярославскому музею-заповеднику по договору безвозмездного пользования. В настоящее время совместно с Минобороны прорабатывается вопрос о строительстве нового здания для размещения госпиталя в Дзержинском районе Ярославля.



Справка



В областной собственности находится 267 учреждений: бюджетных – 168, казенных – 63, автономных – 36. Для осуществления уставной деятельности они используют 2570 объектов недвижимости. Более половины учреждений (55 процентов) осуществляет деятельность в сферах образования (76 учреждений) и здравоохранения (71 учреждение). Количество объектов недвижимого имущества в оперативном управлении государственных учреждений области составляет более 2,5 тысячи единиц общей площадью более 2 миллионов квадратных метров.