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Сегодня в Ярославском государственном медицинском университете представители мэрии Ярославля встретились со студентами вуза. Обсуждался предстоящий выбор общественных территорий для благоустройства в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!».



Студенты-медики перспективы благоустройства городских зон отдыха восприняли с энтузиазмом. Ранее они активно участвовали в предварительном этапе отбора объектов для итогового голосования 18 марта.



На сегодняшний день в каждом районе города жители выбрали по три зоны, наиболее остро нуждающиеся в благоустройстве. Для выбранных объектов подготовлены дизайн-проекты реконструкции, которые также предложены гражданам для обсуждения.



– На встречах мы доносим суть проекта «Решаем вместе!»: для чего он создан, как каждый гражданин может повлиять на судьбу своего города, – отметил начальник управления по молодежной политике мэрии Ярославля Захар Кармалита. – Рассказываем также обо всех территориях, чтобы у людей было понимание, какие объекты могут быть благоустроены.



Сегодня в актовом зале собрались более 200 студентов первого курса. Учебные корпуса университета находятся во всех районах города, кафедры открыты практически во всех больницах.



– В подобных проектах должны участвовать все. От этого зависит судьба нашего города, – считает студент 1-го курса Равшан Алиев. – И 18 марта я буду голосовать за Юбилейный парк. Он находится рядом с нашим общежитием, там большая территория, на которой можно организовать много зон отдыха.



Напомним, что Юбилейный парк – лидер в Ленинском районе. Также в тройке сквер за бывшим кинотеатром «Волга» на улице Жукова и сквер у школы №76. А во Фрунзенском районе пока побеждают парк Судостроителей в Дядькове, парк Победы на Липовой горе и аллея на улице Ньютона.



В Кировском районе открывают тройку лидеров скверы на площади Труда, за ними следуют сквер у ротонды на Первомайской улице и сквер «Радуга» (пешеходная зона на улице Салтыкова-Щедрина).



От Заволжского района в итоговом бюллетене будут рекреационная зона по проспекту Машиностроителей, прилегающая к Заволжскому рынку, набравшая большинство голосов, сквер у Яковлевской церкви на проспекте Авиаторов и пешеходная зона по улице Спартаковской в поселке Резинотехники.



Парк «Нефтяник» на Московском проспекте – лидер в Красноперекопском районе, за ним здесь идут парк «Рабочий сад» на улице Красноперекопской и территория у церкви Иоанна Предтечи.



В Дзержинском районе лидирует парк 30-летия Победы на Ленинградском проспекте. В первой тройке также Павловская роща на Тутаевском шоссе и спортивная площадка в районе школы №27 на улице Труфанова.



Территория, набравшая наибольшее количество голосов горожан, гарантированно получит средства бюджета на реконструкцию в 2018 году.



Участие в голосовании могут принять молодые люди старше 14 лет. Для этого необходимо прийти 18 марта на избирательный участок и определить парк или сквер для благоустройства в этом году.



Справка



​Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным.