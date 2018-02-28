Порядка 4,6 миллиона рублей в 2018 году будет направлено на поддержку садоводческих и огороднических объединений. Условия их благоприятного развития сегодня обсудили на круглом столе в Правительстве области. В мероприятии приняли участие губернатор Дмитрий Миронов, депутат Государственной Думы РФ Валентина Терешкова, депутат Государственной Думы РФ и председатель Союза садоводов России Олег Валенчук, представители садоводческих товариществ региона.



Дмитрий Миронов отметил, что поддержка садоводческих и дачных объединений – один из приоритетов Правительства области. В рамках ОЦП «Развитие агропромышленного комплекса Ярославской области» выделяется субсидия на компенсацию части затрат на строительство и реконструкцию электрических сетей, систем водоснабжения, на приобретение минеральных и органоминеральных удобрений.



– За последние 10 лет для этого из областного бюджета было выделено около 44 миллионов рублей, – сказал Дмитрий Миронов. – На 2018 год на эти цели предусмотрено более четырех с половиной миллионов рублей, что на треть больше, чем в прошлом году.



В Ярославской области садоводством и огородничеством занимаются более 168 тысяч семей. В настоящее время в региональный союз садоводческих, огороднических некоммерческих объединений входит 430 СНТ, насчитывающих более 75 тысяч участков. По данным областного союза садоводов, в этом секторе ежегодно производится более тысячи тонн овощей, 2,6 тысячи тонн картофеля, 1,25 тысячи тонн плодово-ягодных культур.



– В этом зале собрались люди, которые не только любят свою землю, но и делают все, чтобы она была красивой и приносила пользу людям. В канун весеннего праздника хочу сказать вам спасибо за ваш труд и за то, что вы помогаете Правительству области в развитии продовольственной программы, – отметила Валентина Терешкова.



Вместе с Олегом Валенчуком они вручили грамоты лучшим садоводам области от Союза садоводов России.



– Наша миссия – сделать все, чтобы облегчить ваш труд, и мы стараемся. С 1 января 2019 года начнет действовать закон, по которому будет разрешена прописка в наших садах, – сообщил Олег Валенчук. – Мы пробивали его полтора года. Благодаря работе депутатского корпуса, лично Валентине Владимировне, Иосифу Кобзону, нас услышали Президент России Владимир Путин, председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Это здорово!



Участники встречи обсудили насущные проблемы: ремонт дорог и систем электроснабжения, отсутствие воды для полива в 37 процентах СНТ.



Дмитрий Миронов подчеркнул, что поддержка ярославским садоводам будет оказываться и в дальнейшем.



– В настоящее время создана рабочая группа с участием представителей областного союза садоводов для разработки региональной целевой программы по развитию садоводства и огородничества. Готовятся поправки в законодательство, которые после их принятия позволят сделать эту поддержку более эффективной, – сказал Дмитрий Миронов.



Глава региона также отметил особую роль органов местного самоуправления в этом процессе. В каждом районе необходимо предусмотреть возможность оказания поддержки по развитию инфраструктуры, предоставлению торговых мест для сбыта излишков продукции. В завершение встречи губернатор предложил представителям садовых товариществ стать участниками областной ежегодной выставки «ЯрАгро» и Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».



​