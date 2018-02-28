​Проблемный дом №19 в поселке Щедрино Ярославского района будет достроен в третьем квартале 2018 года. Этот вопрос обсуждался сегодня в ходе личного приема граждан, который провел губернатор Дмитрий Миронов.



Квартиру в этом доме родственники жительницы Ярославля Татьяны Жестаковой купили несколько лет назад. Застройщик ООО «Капитал» планировал сдать объект в начале 2015 года, но дом до сих пор не достроен.



Как пояснил директор департамента строительства Правительства области Виктор Неженец, застройщик возобновил работы в доме №19. Сама «коробка» дома и кровля готовы, сейчас ведутся внутренние работы. Ввести этот объект в эксплуатацию застройщик должен в третьем квартале 2018 года.



- Ситуация в регионе по-прежнему непростая как с обманутыми дольщиками, так и с теми, кто ждет переселения из ветхого и аварийного жилья, - подчеркнул Дмитрий Миронов. – И в том, и в другом направлении мы ведем активную работу. В 2017 году мы достроили 16 проблемных домов. В этом году сдадим еще 13, в том числе и долгострой в Щедрино. За полгода этот дом достроить вполне реально. Проконтролируем, чтобы в намеченный срок дольщики получили ключи от своих квартир.



Также глава региона взял на контроль решение проблемы с предоставлением земельных участков по программе «Молодая семья» в Переславле-Залесском. Со своей проблемой к Дмитрию Миронову обратился Станислав Федак. Пять лет назад ему предоставили земельный участок.



- О том, что нам выделили участок, мы узнали только в феврале, когда все под снегом. Пришли, приблизительно все посмотрели и согласились. А потом, весной, выяснилось, что участок заболочен. Мы не могли от него отказаться, потому что в этом случае нас поставили бы опять в конец очереди. Два года пытался отсыпать участок, 50 машин привез туда, но ничего не получилось.



Участки в такой заболоченной местности получили сразу несколько семей. Новое руководство Переславля-Залесского нашло решение проблемы. По словам главы города Владимира Волкова, к маю 2018 года в этой местности будет выкопан большой искусственный водоем и летом вода будет отведена.



- Необъяснимо, почему жителям предоставили участки в такой местности. За пять лет можно было дом построить, обустроить его. 50 машин песка, которые человек привез на участок – это тоже и время, и серьезные деньги. Проблему семей, которые получили землю в этой местности, необходимо решить уже в этом году, чтобы люди могли спокойно выстроить свое жилье, - подчеркнул Дмитрий Миронов.



Глава региона также поручил Владимиру Волкову проконтролировать работу подрядчика, который займется организацией искусственного водоема.