​С начала года на предмет эффективного использования областной собственности проверено 143 объекта недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственными учреждениями региона.



– Наша задача – навести порядок в имущественной и земельной сфере, – подчеркнул заместитель председателя Правительства Роман Колесов. – Губернатор Дмитрий Миронов дал поручение повысить эффективность использования областной собственности. При этом грамотное управление имуществом сегодня должно оцениваться также с точки зрения решения социально-экономических задач, стоящих перед регионом.



В этом году в ходе 21 внеплановой проверки зафиксировано порядка 13 нарушений в части распоряжения и использования имущества.



– К основным нарушениям относятся передача имущества в аренду без согласия собственника, неэффективное использование объектов и земельных участков, а также неудовлетворительное содержание имущества, – пояснил директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – В случае выявления нарушений выдается предписание с указанием сроков их устранения. Информация об этом направляется в курирующий департамент для принятия соответствующих мер. Для проверки устранения нарушений проводится повторное комиссионное обследование.



Очередная выездная проверка сотрудниками регионального департамента имущественных и земельных отношений проведена в клинической больнице №2. По итогам осмотра 10 объектов данного учреждения нарушений в части использования имущества не выявлено.



В марте будут проведены проверки 19 учреждений.