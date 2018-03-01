​В Ярославль прибыли участники патриотической акции «Вахта Героев Отечества». В Правительстве области Герои России, Герои Советского Союза, представители Российской ассоциации Героев и Ассоциации военных инвалидов Сербии встретились с заместителем губернатора Андреем Шабалиным.



– Патриотическая акция «Вахта Героев Отечества» имеет для нас особое значение. Вы – живое воплощение самоотверженного служения Родине, высокого патриотизма, – сказал Андрей Шабалин, приветствуя гостей от имени главы региона Дмитрия Миронова. – Патриотическое воспитание – абсолютный приоритет государственной политики. О важности этой работы неоднократно заявлял Президент России Владимир Путин. В регионе эту работу мы ведем совместно с областным советом ветеранов, отделением Союза десантников России, ветеранами-афганцами, участниками боевых действий на Северном Кавказе.



Проект «Вахта Героев Отечества» разработан и реализуется общероссийской общественной организацией «Российская ассоциация Героев» при активной поддержке и участии администрации Президента РФ и Общественной палаты страны. Ярославскую область участники патриотической акции посещали в 2015 и 2016 годах.



– Цель нашей делегации, в составе которой сегодня 16 Героев Российской Федерации, два Героя Советского Союза, поддержать развитие патриотического воспитания в Ярославском регионе, – отметил Герой Российской Федерации, вице-президент общероссийской общественной организации «Российская ассоциация Героев» Эдуард Островский. – 227 Героев Советского Союза родила ваша славная земля и 27 кавалеров ордена Славы трех степеней. Это самый высокий показатель в стране. И нам приятно, что сегодня мы с вами.



Участники «Вахты Героев Отечества» вместе с представителями Правительства области, мэрии Ярославля возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь». В рамках патриотического проекта сегодня Герои России, среди которых ярославцы Михаил Ланцев и Алексей Чагин, а также Герои Советского Союза встретились с ярославскими школьниками на уроках мужества по всей области. В школе №75 города Ярославля прошло мероприятие по присвоению образовательному учреждению имени Героя России прапорщика милиции Игоря Серова. В Рыбинске прошли мероприятия, посвященные памяти Романа Судакова и Станислава Грудинского, погибших в Чеченской Республике при выполнении воинского долга в составе 6-й роты 104-го полка 76-й дивизии ВДВ.



Вечером во Дворце культуры им. А.М. Добрынина участники «Вахты Героев Отечества» встретятся с воспитанниками военно-патриотических и военно-спортивных клубов, кадетских классов, личным составом Ярославского территориального гарнизона.



Справка



Российская ассоциация Героев – общероссийская общественная организация, объединяющая Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы. Имеет филиалы и представительства в 55 субъектах РФ.



Ярославское региональное отделение Российской ассоциации Героев было создано в 1999 году по инициативе Героя Советского Союза Юрия Сироткина. Отделение в настоящее время возглавляет Герой Российской Федерации Алексей Чагин.