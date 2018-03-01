​В Ярославской области проживают 1486 реабилитированных граждан. В соответствии с Социальным кодексом региона в прошлом году им была оказана поддержка на сумму свыше 31 миллиона рублей. Средства пошли на компенсацию расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50 процентов, а также на ежемесячную денежную выплату в размере 809 рублей.



Такие данные 1 марта были озвучены на заседании комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при Правительстве Ярославской области.



– Сейчас на обслуживании в учреждениях социальной защиты населения находятся 125 граждан данной категории, – сообщила ответственный секретарь комиссии Марина Углева. – Во многих муниципальных районах и городских округах работают волонтерские отряды, которые оказывают помощь одиноким людям. Кроме того, в Даниловском районе в прошлом году улучшили жилищные условия двое реабилитированных граждан. Всего же в улучшении жилищных условий нуждаются 27 реабилитированных.



При поддержке Правительства области издается книга памяти жертв политических репрессий «Не предать забвению». В настоящее время выпущено девять томов.



В связи с предложением совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека о поддержке инициативы и содействии в возведении масштабного монумента «Стена скорби» в Москве областная комиссия совместно с муниципальными районами и городскими округами провела работу по подбору камней из памятных мест региона для создания данного монумента.



На территории области 11 памятников, мемориальных знаков и памятных мест, посвященных жертвам политических репрессий. Актуальным остается вопрос установки мемориального памятника жертвам политических репрессий – узникам Волголага в микрорайоне Переборы города Рыбинска.