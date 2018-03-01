​В соответствии с поручением губернатора Дмитрия Миронова семье жителя Ярославля Алексея Никитченко, погибшего при крушении самолета Ан-148 в Раменском районе Московской области, будет оказана материальная помощь. 

Один миллион рублей выделен из бюджета Московской области в рамках соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко. Также в ближайшее время семье Алексея Никитченко будет выделено еще 499 тысяч рублей из бюджета Ярославской области. 

Самолет Ан-148 6W703 Домодедово – Орск «Саратовских авиалиний» потерпел крушение 11 февраля 2018 года в Раменском районе Московской области. На борту самолета находился 71 человек, в том числе житель Ярославля Алексей Никитченко 1988 года рождения. Последнее время он работал в Москве. В Ярославле проживает его мама Татьяна Никитченко.

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