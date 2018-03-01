​Правительство РФ выделило Ярославской области 350 миллионов рублей на создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей от 2 месяцев до 3 лет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



К 2021 году в регионах России должна быть обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Такое поручение Президент страны Владимир Путин дал в ноябре 2017 года по итогам заседания Координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей. Об этом же глава государства говорил сегодня в своем послании Федеральному Собранию.



– Нужно дать возможность молодым мамам продолжить образование или как можно быстрее, если кто-то хочет, выйти на работу, не теряя квалификацию, – подчеркнул Владимир Путин. – За три года должно быть создано более 270 тысяч мест в яслях.



Размер финансовой поддержки, выделенной Ярославской области, рассчитан с учетом численности детей, не обеспеченных местами в дошкольных учреждениях, а также численности застрахованных лиц, по которым имеются сведения о периоде нахождения в отпуске по уходу за ребенком. Сейчас в регионе местами в детсадах не обеспечены 3344 ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет.



– Наиболее остро проблема стоит в Ярославле, Рыбинске и Ярославском районе. Так что федеральные деньги направим именно туда. Перечень конкретных объектов определим в ближайшее время, – сказал губернатор Дмитрий Миронов.