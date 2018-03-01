​Ярославская область сохраняет лидерство по темпам промышленного роста. По итогам прошлого года с показателем 113,6 процента регион занял первое место в Центральном федеральном округе, удерживая первенство десятый месяц подряд.



– На фоне общероссийских показателей в 101 процент за 2017 год в регионе индекс роста промышленного производства составил 113,6 процента. Многие предприятия области наращивают производственный потенциал, расширяют линейку продукции и внедряют инновационные технологические решения, – отметила директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Региональное Правительство продолжает работу совета по производственной кооперации, с момента основания которого в мае 2017 года состоялось уже пять заседаний, в работу вовлечено более 150 предприятий региона. Мы помогаем решать задачи по доращиванию региональных компаний до высокотехнологичных поставщиков, применяя широкий спектр мер финансовой и нефинансовой поддержки. Так, у Министерства промышленности и торговли РФ на промышленное развитие нацелено свыше 600 мер поддержки предприятий в разных отраслях. Этими мерами можно и нужно пользоваться.



Основными двигателями развития промышленности являются предприятия высокотехнологичных отраслей, участвующие в исполнении гособоронзаказа, а также в производстве готовых металлических изделий, лекарственных средств, электрооборудования, автотранспорта, химических веществ и пищевых продуктов.



За прошлый год предприятия региона изготовили товаров и выполнили услуг на сумму порядка 392,3 миллиарда рублей. Так, ООО «Завод дорожных машин» увеличило производство самоходных дорожных катков почти вдвое. Имея собственное конструкторско-технологическое бюро, предприятие разработало несколько новых моделей, обладающих улучшенными техническими характеристиками и не уступающих по качеству мировым аналогам. Благодаря комплексу мер государственной поддержки, направленных на продвижение отечественной техники на внешних рынках, Завод дорожных машин заключил соглашение и готовится к экспортной поставке в Южную Африку.



В целом в регионе количество экспортно ориентированных компаний за 2017 год увеличилось на 85 процентов и составило 370, рост экспортной выручки составил 31 процент.



– На заводе разрабатываются и производятся образцы, которые способны конкурировать с российскими и китайскими производителями, лидерами мирового рынка. Продукцию мы поставляем по всей России, в Афганистан и Африку. При поддержке региональной власти налаживаем новые связи и расширяем географию поставок, – отметил исполнительный директор ООО «Завод дорожных машин» Анатолий Бардин.



В Ярославской области сформирован комплекс мер развития бизнеса. Фонд развития промышленности и агропромышленного комплекса предоставляет льготные займы под 1 – 5 процентов годовых, активную поддержку ярославским производителям оказывают Региональный центр экспорта и Региональный центр инжиниринга.



Как отметил Президент РФ Владимир Путин, необходимо «стимулировать поэтапное внедрение лучших технологий, инвестиции в отечественные технологии. Институты развития нужно настроить на содействие технологическому развитию». В рамках заданной стратегии для активного роста региональной экономики в текущем году планируется расширение организаций инфраструктуры поддержки бизнеса. Принято решение о создании Региональной лизинговой компании, реализующей программы льготного лизинга.