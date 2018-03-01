​Сегодня в комплексном центре социального обслуживания населения Кировского района Ярославля обсудили проекты благоустройства территорий в рамках губернаторской программы по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!». Представители территориальной администрации и муниципалитета города представили жителям эскизы общественных пространств и рассказали о возможности внести изменения в план благоустройства.



– На таких встречах мы информируем население о проекте, рассказываем о том, какие изменения будут на той или иной территории, и выслушиваем абсолютно все предложения жителей, в соответствии с которыми проекты будут дополнены либо изменены, – отметила заместитель главы территориальной администрации Кировского и Ленинского районов Альфия Воропай.



Во время предварительного отбора общественных территорий жители Ярославля выделили в Кировском районе три наиболее значимых пространства: скверы на площади Труда, сквер у ротонды на улице Первомайской и сквер «Радуга» на улице Салтыкова-Щедрина.



Заключительный этап голосования будет проходить 18 марта на избирательных участках. Участие в нем могут принять все жители региона старше 14 лет. В Ярославле, в частности, будет организовано 19 временных и 126 постоянных избирательных участков.



– Для нас очень важно, чтобы наши посетители, маломобильные группы граждан, могли свободно передвигаться и добираться до нашего центра, – подчеркнула заместитель директора комплексного центра социального обслуживания населения Кировского района Надежда Горюнова. – Радует, что в представленных нам эскизах предусмотрены и пандусы, и специальные скошенные переходы.



Справка



Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным.