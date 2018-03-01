​Для полной ликвидации проблемы утечки неочищенных хозяйственно-бытовых стоков из централизованных сетей водоотведения в Мышкине будет проведена замена канализационного коллектора. До введения его в эксплуатацию в обход аварийного участка будет пущен временный надземный обводной трубопровод.



Такое решение сегодня принято на выездном межведомственном совещании, проведенном в городе сотрудниками регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования. Участие в мероприятии приняли представители департамента жилищно-коммунального хозяйства, органов местного самоуправления и ГП ЯО «Северный водоканал».



Утечка из коллектора в районе улицы Ананьинской в Мышкине возникла в результате засорения централизованных сетей водоотведения. Временные меры по прочистке засора проблему решить не смогли. В целях предотвращения попадания канализационных стоков в ручей, впадающий в Волгу, и нанесения ей вреда в ходе совещания проработан вопрос о реконструкции существующих сетей канализации. Определены первоочередные мероприятия, направленные на прекращение сброса неочищенных стоков в кратчайшие сроки.



– Данная ситуация находится на контроле регионального Правительства, – сказал заместитель председателя Правительства Роман Колесов. – В оперативном режиме необходимо решить проблему утечки неочищенных хозяйственно-бытовых стоков из централизованных сетей водоотведения в Мышкине. Кроме того, важно не допустить повторения таких ЧП в регионе для обеспечения экологической безопасности населения. Поэтому активизирована работа по выявлению источников загрязнения, а также водопользователей, нарушающих требования разрешительной документации.



В региональный департамент государственного заказа поданы документы для проведения конкурса по замене канализационного коллектора. С учетом необходимых процедур подписание контракта состоится в мае 2018 года. Планируемый срок окончания работ – 1 сентября.



В настоящее время началась подготовка к установке временного обводного трубопровода.



Справка



В 2017 году департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области проведено 60 рейдовых обследований водных объектов и их водоохранных зон, 10 проверок предприятий-водопользователей на предмет соблюдения требований водного законодательства. Выявлено 103 нарушения. Значительная часть из них связана с загрязнением водных объектов и их водосборов, в том числе в результате аварийных ситуаций на централизованных сетях водоотведения.