|Отопительный сезон на территории Ярославской области проходит в штатном режиме. Серьезных нарушений в обеспечении тепло-, водо-, газо-, энергоснабжением жилищного фонда и социальной сферы не зафиксировано. Технологические нарушения на объектах ЖКХ оперативно устраняются.
Такие данные сегодня были озвучены на заседании штаба в Правительстве Ярославской области. В мероприятии приняли участие представители ресурсоснабжающих организаций, руководство департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов, МЧС, а также, в режиме видеоконференции, руководители органов местного самоуправления.
И. о. директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Сергей Колесников поблагодарил глав муниципальных образований за ответственное отношение к работе в период морозов в праздничные дни.
– Общее количество зарегистрированных отключений на магистральных сетях тепло-, водоснабжения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 40 процентов, – сказал Сергей Колесников. – Я считаю, это хорошая динамика. В целом по области коммунальные системы в эту зиму выдерживают и резкие перепады температуры, и сильные морозы, пришедшие в конце февраля.
Как отметили участники совещания, анализ специфики технологических нарушений показывает, что большинство из них связано со значительным износом основных фондов коммунальной инфраструктуры.
Особое внимание было уделено вопросу качественного теплоснабжения в селе Мокеиха Некоузского муниципального района. Он остается на контроле Правительства области. Представители местной администрации продолжают регулярный мониторинг жилых домов и объектов социальной сферы для изучения тепловой ситуации. Также органам местного самоуправления поручено организовать перерасчет размера коммунальных платежей за предоставление услуги ненадлежащего качества в период ремонта второго котла в праздничные дни.
Для обеспечения бесперебойной работы коммунальных систем теплоснабжающими организациями создан и поддерживается на необходимом уровне запас топлива.
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