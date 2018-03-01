​Обучающий семинар для общественных наблюдателей, которые будут работать на выборах 18 марта, прошел в Переславле-Залесском. Организаторами встречи выступили региональная Общественная палата, Ассоциация юристов России и ЯрГУ им. П.Г. Демидова.



Как сообщил председатель Общественной палаты города Иван Анюховский, обучение прошли 42 человека. Все они будут осуществлять контроль за соблюдением прав граждан на 21 избирательном участке Переславля-Залесского на выборах Президента Российской Федерации.



Общественные наблюдатели впервые будут присутствовать на избирательных участках. Для них ЦИК России, федеральной и региональной общественными палатами разработано несколько документов. В их числе – специальные памятки, в которых описываются возможные нарушения и методы их выявления, а также «золотой стандарт» и этический кодекс общественного наблюдателя.



Рабочий день у общественных наблюдателей начнется с 7 часов утра – им предстоит проконтролировать готовность избирательных участков к голосованию. В частности, урны должны быть пустыми и опечатанными, а КОИБы – протестированными.



В ходе голосования наблюдатели должны обращать внимание на события, происходящие в самом помещении и вне его, контролировать работу переносных избирательных урн. В случае нарушений им необходимо принять меры: обратиться к председателю УИК или самостоятельно зафиксировать нарушение и связаться с представителем Общественной палаты области.



Процедура наблюдения заканчивается в момент составления протокола об итогах голосования на участке. По запросу председатель должен выдать наблюдателю заверенную копию.



В единый день голосования в Ярославской области на избирательных участках будут работать почти 1800 общественных наблюдателей. Обучающие семинары для них организованы в разных городах и муниципальных районах региона.