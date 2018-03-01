​В сегодняшнем послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин уделил особое внимание отечественному здравоохранению. Глава государства подчеркнул, что на развитие системы должно быть направлено не менее 4 процентов ВВП, а объем расходов на эту сферу должен быть увеличен вдвое. Владимир Путин особо подчеркнул необходимость создания в населенных пунктах численностью от 100 до 2000 человек врачебных амбулаторий или фельдшерско-акушерских пунктов.



В Ярославской области в настоящее время действует система первичной медико-санитарной помощи жителям сел и поселений. Функционирует 315 фельдшерско-акушерских пунктов, включая 3 передвижных, 60 врачебных амбулаторий и 75 офисов врачебной практики. Они обслуживают более 200 тысяч человек.



Владимир Путин отметил важность обеспечения медицинской помощью жителей населенных пунктов с численностью населения менее 100 человек. И здесь на первое место выходят мобильные передвижные фельдшерско-акушерские пункты. С 2014 года они функционируют на территории трех муниципальных районов Ярославской области: Борисоглебского, Пошехонского и Рыбинского. Их цель – обеспечение доступности и качества оказания медицинской помощи людям, проживающим в отдаленной местности, и возможность организации приема пациентов фельдшером или выездной бригадой специалистов.



За прошлый год передвижные ФАПы осуществили более 300 выездов и обслужили порядка 6 тысяч человек.



– Сейчас прорабатываем вопрос с организацией выездов в село Рождествено Мышкинского района, где из-за кадровой проблемы местный ФАП фактически не работает, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Игорь Селезнев. – Обязательно организуем врачебные терапевтические и специализированные приемы, наладим диагностические методы исследования с забором биоматериалов.



Президент России также призвал уделить особое внимание борьбе с онкологическими заболеваниями и активно развивать паллиативную помощь. В 2018 году в Ярославской области ее объемы существенно увеличатся.