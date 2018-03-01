​1 марта Президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием Федеральному Собранию. На мероприятии присутствовал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.



– Сегодняшнее послание Президента – выступление настоящего лидера современной России, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Это не просто перечень целей и задач на ближайшие годы. Это яркий образ нашей страны середины следующего десятилетия, сильной, технологичной, с высокими стандартами качества жизни. Все направления, которые сегодня обозначил Владимир Путин, являются неотъемлемой частью стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года «10 точек роста». Перед нами стоят новые вызовы и очень амбициозные задачи. Работая в единой команде, мы с ними справимся.



В своем послании глава государства наметил основные направления социально-экономического развития России на ближайшие шесть лет.



– Нам нужно обеспечить такую созидательную мощь, такую динамику развития, чтобы никакие преграды не помешали нам уверенно, самостоятельно идти вперед. Мы сами должны и будем определять свое будущее, – подчеркнул Владимир Путин. – Что должно быть приоритетом для нас? Повторю: считаю главным, ключевым фактором развития благополучие людей, достаток в российских семьях.



Основными направлениями развития социальной политики Президент назвал повышение реальных доходов граждан и постоянную индексацию пенсий, обеспечение адресной социальной помощи, поддержку материнства и детства. Также в числе приоритетов – развитие и модернизация здравоохранения, образования, инфраструктуры и транспорта, решение жилищного вопроса российских семей.



Кроме того, Президент сделал акцент на дорожной проблеме. Он поручил главам регионов наращивать объемы дорожного строительства, использовать для этого современные материалы и технику, а также существенно повысить безопасность дорожного движения и снизить смертность от ДТП.



По словам руководителя государства, особое внимание должно быть уделено развитию малых городов, отдаленных сел и деревень, созданию комфортной городской среды.



– Чтобы обеспечить прорывное развитие, вывести на новый уровень образование и здравоохранение, качество городской среды и инфраструктуры, в ближайшие шесть лет нам потребуется направить на эти цели значительные дополнительные финансовые ресурсы, – сказал Владимир Путин.



Дополнительные средства планируется изыскать за счет повышения эффективности государственных расходов, привлечения частных ресурсов для финансирования крупных проектов, формирования новых налоговых условий. В числе точек роста национальной экономики – увеличение производительности труда, модернизация промышленности, рост инвестиций и экспортного потенциала российских предприятий.