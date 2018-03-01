|1 марта Ярославский театр кукол отметил свой 91-й день рождения. Главным событием праздника стала презентация старинной куклы Петрушки – участника первого представления театра кукол. Оно прошло 1 марта 1927 года в одном из домов по улице Флотской в Ярославле. Представление включало сказку «Девочка и медведь» и интермедию с шутками-прибаутками неунывающего Петрушки. Кукла принадлежала основателю театра Марии Слободской.
Петрушку и несколько старинных фотографий передал в дар театру ярославец Александр Шемякин. Заместитель директора театра Алексей Хитров вручил ему в знак благодарности и признательности «вечный» билет на все спектакли.
В репертуаре театра кукол в первой трети прошлого века были спектакли с участием Петрушки. Так, первый сезон 1927 – 1928 годов радовал зрителей представлением «Петрушкины забавы». А в афишах за 1929 – 1931 годы встречаются такие названия постановок: «Петрушка-иностранец», «Петрушка-грязнушка». Вполне вероятно, что мог этот персонаж принимать участие и в поучительном представлении «О вреде курения и правилах хорошего поведения».
Художник-постановщик театра Елена Береснева рассказала о секретах сохранности старинной куклы и особенностях ее конструкции.
Петрушка, стоявший у истоков Ярославского театра кукол, отныне займет почетное место в театральном музее.
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вчера, 17:00
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