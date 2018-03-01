​28 февраля состоялось заседание совета директоров АО «Корпорация МСП», который утвердил результаты конкурсного отбора: в Ярославской области будет создана Региональная лизинговая компания. Таким образом государство поможет малому бизнесу последовательно модернизировать производственные фонды, а также участвовать в закупках крупнейших заказчиков.



Уставный капитал Региональной лизинговой компании составит 2 миллиарда рублей. Из них 1,5 миллиарда – взнос АО «Корпорация МСП», 500 миллионов – средства регионального бюджета.



– Соответствующее финансирование в бюджете Ярославской области на текущий год уже предусмотрено, – отметил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. – Создание лизинговой компании – это серьезная мера поддержки предприятий, и Правительство смогло добиться ее создания в нашем регионе, подтвердив высокий уровень работы по поддержке предпринимательства.



Организация рассчитана на работу с малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями, которые смогут на льготных условиях приобрести в лизинг промышленное и высокотехнологичное оборудование, а также оборудование для переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. Ставки по лизинговым контрактам значительно ниже, чем в коммерческих организациях: 6 процентов для оборудования российского производства и 8 процентов – для импортного. Существенно ниже и первоначальный взнос по договору лизинга – 15 процентов.



Всего при участии АО «Корпорация малого и среднего предпринимательства» в 2018 году в России будут созданы две такие организации, еще две созданы в прошлом году. При этом ярославская Региональная лизинговая компания станет единственной в ЦФО. Планируется, что воспользоваться ее услугами предприниматели смогут уже во втором полугодии 2018 года.



Напомним, что соглашение о сотрудничестве между Правительством области и корпорацией было подписано на Петербургском экономическом форуме в прошлом году. Организована совместная работа по созданию в регионе благоприятного делового климата, расширению доступа малого и среднего бизнеса к государственным закупкам, развитию механизмов кооперации и улучшению условий кредитно-гарантийной поддержки. Также вопрос создания лизинговой компании в Ярославской области обсуждался 7 февраля на встрече губернатора Дмитрия Миронова с генеральным директором Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александром Браверманом.