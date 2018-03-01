|1 марта в Москве состоялось заседание Совета Центрального федерального округа под председательством полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО Алексея Гордеева.
В работе Совета приняли участие постоянные члены Совета, заместители и помощники полпреда Президента РФ в ЦФО.
В ходе заседания обсудили выполнение в регионах округа комплекса мер по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Президента РФ 18 марта 2018 года, обеспечения реализации избирательных прав граждан, охраны общественного порядка и безопасности на избирательных участках.
Рассмотрели вопросы повышения эффективности взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления в сфере предотвращения и ликвидации природных пожаров и предложения по совершенствованию действующей системы охраны лесов от пожаров.
Определили основные направления работы Совета округа на ближайшую перспективу.
Также участники заседания подвели итоги деятельности Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный Федеральный Округ» в 2017 году и определили приоритетные направления работы на 2018 год. Члены Совета высказались за повышение эффективности деятельности Ассоциации и придания ей роли экспертно-аналитического центра по рассмотрению актуальных вопросов регионального развития.
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вчера, 19:15
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