​1 марта в Москве состоялось заседание Совета Центрального федерального округа под председательством полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО Алексея Гордеева.



В работе Совета приняли участие постоянные члены Совета, заместители и помощники полпреда Президента РФ в ЦФО.



В ходе заседания обсудили выполнение в регионах округа комплекса мер по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Президента РФ 18 марта 2018 года, обеспечения реализации избирательных прав граждан, охраны общественного порядка и безопасности на избирательных участках.



Рассмотрели вопросы повышения эффективности взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления в сфере предотвращения и ликвидации природных пожаров и предложения по совершенствованию действующей системы охраны лесов от пожаров.



Определили основные направления работы Совета округа на ближайшую перспективу.



Также участники заседания подвели итоги деятельности Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный Федеральный Округ» в 2017 году и определили приоритетные направления работы на 2018 год. Члены Совета высказались за повышение эффективности деятельности Ассоциации и придания ей роли экспертно-аналитического центра по рассмотрению актуальных вопросов регионального развития.