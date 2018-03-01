​Герои России – участники патриотической акции «Вахта Героев Отечества» сегодня в Рыбинске почтили память 6-ой роты 104 полка 76-й Псковской дивизии, погибшей в Аргунском ущелье Чеченской республики.



Из 90 десантников, которые вступили в неравный бой с боевиками 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье, в живых остались только 6 человек. Среди погибших два рыбинца – Роман Судаков и Станислав Грудинский.



Участие в мероприятии приняли Герои России Александр Черепанов, Михаил Ланцев и Геворк Исаханян, глава города Рыбинск Денис Добряков, представители школ и учебных заведений, где учились ребята, участники молодежных патриотических объединений, ветераны, десантники, близкие и друзья погибших.



– Все наши митинги – это не только дань памяти нашим героям. Это возможность для осознания важнейших вопросов: кто мы? что такое наша страна? насколько она велика, и что мы должны сделать, чтобы не протереть это величие, – сказал глава Рыбинска Денис Добряков. – Сейчас Россия – сильное независимое государство, в том числе, благодаря погибшим ребятам, память о которых мы обязаны хранить.



Герои России приехали в Рыбинск как участники Всероссийской патриотической акции «Вахта Героев Отечества». Ее цель – общение с молодежью, патриотическое воспитание и наглядный личный пример. Всего в стране сейчас проживают 619 Героев России, при поддержке Президента создана Российская ассоциация Героев, которая имеет представительства в 55 регионах.



– Есть области, где нет ни одного живого Героя России, дети знают о них в лучшем случае из учебников или интернета, рассказал Герой России, участник боевых действий в Афганистане, Чечне и Югославии Геворк Исаханян. – Поэтому мы посчитали важным организовать реальное общение Героев с подрастающим поколением, во время которого дети могут задать волнующие именно их вопросы, посоветоваться, обсудить. Мы проводим встречи в школах и молодежных объединениях. Вот эта вахта для меня уже 45-ая.



После возложения цветов к могилам рыбинских десантников Герои России провели встречи в школах №23 и №17, а также пообщались с учащимися промышленно–экономического колледжа.