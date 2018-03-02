​Центр экспорта Ярославской области провел бизнес-семинар на тему экспорта в Иран. В мероприятии приняли участие порядка 15 предприятий региона. Они рассмотрели специфику работы на рынке этой страны, особенности финансовых расчетов, логистики, получения визы. Изучили принципы отраслевых выставок и опыт международных отношений с представителями исламской республики.



Спикерами выступили генеральный директор группы компаний «РусИранЭкспо» Александр Шаров и начальник отдела выставок и маркетинга ГК «РусИранЭкспо» Татьяна Свешникова.



– Региональные предприятия проявляют активную заинтересованность в выходе на внешние рынки, – отметила генеральный директор АНО «Центр экспорта Ярославской области» Наталия Багрова. – Наша миссия – помочь им в организации этого процесса. Сегодня предприниматели получили экспертную оценку перспектив и особенностей выхода на рынок Ирана. Эта информация будет полезна и тем, кто уже работает с Ираном, и тем, кто планирует наладить экспортные связи с этой страной.



Российские компании в основном экспортируют в Иран оборудование нефтегазодобычи и нефтепереработки, транспорт и металлоизделия, продукты питания, сельскохозяйственное, пищевое и медицинское оборудование, пиломатериалы и деревянные изделия. Предприятия нашего региона в 2017 году поставляли механическое оборудование и технику, компьютеры, а также изделия из камня.



– Нельзя предлагать партнерам из Ирана товар по низкой цене – это вызовет недоверие заказчика и сомнения в качестве продукции. Лучше изначально завысить стоимость и дать возможность потенциальному покупателю поторговаться, – в ходе семинара рассказал Александр Шаров.



По его мнению, перспективными сферами для экспорта в Иран являются технологии, точное машиностроение, пиломатериалы, изделия из древесины и нефтегазовое оборудование.