​С помощью Единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС) жители региона могут принять участие в сохранении лесов от незаконной вырубки.



– В 2018 году, объявленном указом Президента России Годом волонтера, Рослесхоз привлекает добровольцев к работе по выявлению нарушений лесного законодательства, – пояснил директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – С помощью системы ЛесЕГАИС все неравнодушные могут самостоятельно выявлять недобросовестных участников сделок с древесиной. Для этого при покупке пиломатериалов в торговых сетях и на строительных рынках, а также необработанной древесины достаточно зайти на сайт и проверить легальность сделки.



Система ЛесЕГАИС выдает список всех зарегистрированных сделок с древесиной по определенному запросу. Отсутствие данных о регистрации организации или ИП означает, что доброволец обнаружил древесину неизвестного происхождения и, возможно, нарушителя лесного законодательства. Подробные рекомендации по пресечению нелегального оборота древесины размещены на сайте департамента лесного хозяйства Ярославской области: http://www.yarregion.ru/depts/dlh/tmpPages/news.aspx?newsID=866.