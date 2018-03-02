​Завершено строительство нового напорного канализационного коллектора в Ростовском муниципальном районе. Работы начались в 2015 году, однако в конце 2016-го были заморожены. Их удалось возобновить в феврале 2017 года после вмешательства губернатора Дмитрия Миронова: на встрече главы региона с общественностью района был поднят вопрос о важности ввода объекта.



Старый коллектор был построен более 50 лет тому назад, полностью исчерпал свой физический ресурс, и на нем часто случались аварии. Стоки и грязь попадали в озеро Неро, что грозило экологической катастрофой. Реализация проекта позволяет решить проблему отведения сточных вод от города Ростова, поселков Ишня и Шурскол.



– Поручение губернатора региона Дмитрия Миронова выполнено. Строительство нового коллектора протяженностью более семи километров завершено, – сказал исполняющий обязанности директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Сергей Колесников. – Это будет способствовать повышению качества жизни населения, город может развиваться, и на ближайшие десятилетия проблема водоотведения в Ростовском муниципальном районе решена.



Стоимость проекта составила более 77 миллионов рублей.



– В настоящий момент две ветки нового магистрального коллектора уже введены в эксплуатацию и обеспечивают отведение хозяйственно-бытовых отходов канализации со всего города и 3,5 тысячи жителей поселка Ишня, – сообщил первый заместитель главы администрации Ростовского муниципального района Ахмед Хадзиев. – Третья ветка подведена, чтобы обеспечить перспективу развития третьего микрорайона Ростова, сети готовы и застройку уже можно реализовывать.



В новом микрорайоне планируется строительство объектов социального и культурного назначения, более 20 многоквартирных домов.