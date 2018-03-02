|2 марта министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Владимир Пучков и губернатор Дмитрий Миронов приняли участие в награждении ведомственными медалями семи сотрудников регионального ГУ МЧС. Церемония прошла в Ростовском районе в рамках рабочего визита главы МЧС в Ярославскую область.
Владимир Пучков высоко оценил потенциал региона по ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушению пожаров, оказанию помощи при ДТП, отметив постоянное оснащение подразделений новой техникой, экипировкой, современными технологиями. Глава МЧС подчеркнул, что в 2018 году эта работа будет продолжена.
Дмитрий Миронов поздравил сотрудников МЧС с заслуженными наградами.
– Ваша служба очень ответственна, связана с выполнением важных для жителей и порой опасных задач, – сказал Дмитрий Миронов. – На этом участке работы вы себя показали с лучшей стороны. Эти награды – подтверждение вашего профессионализма, высокого качества вашей работы. Благодарю вас!
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