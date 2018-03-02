​2 марта в Ярославскую область прибыл министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Владимир Пучков. Цель рабочего визита – оценить ход подготовки к паводковому периоду.



В Ростовском районе руководителя МЧС России встречали губернатор Дмитрий Миронов и начальник Главного управления ведомства по Ярославской области Олег Бочаров.



Владимир Пучков принял участие в смотре готовности органов управления территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, оценил мобильный пункт обогрева.



– Пожарно-спасательный гарнизон Ярославской области постоянно наращивает свой потенциал по ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушению пожаров, оказанию помощи при ДТП, – сказал Владимир Пучков. – Новая техника, экипировка, оснащение, самые современные технологии поступают в органы управления и в реагирующие подразделения. В 2018 году мы продолжаем наращивать потенциал, реализуя основы государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности, которые утверждены Президентом Российской Федерации. Технологии двигаются вперед, и мы хотим шагать в ногу со временем.



Губернатор подчеркнул, что в вопросе оснащения подразделений предпочтение отдается продукции предприятий, находящихся на территории Ярославской области.



– Эти образцы техники при ликвидации чрезвычайных ситуаций зарекомендовали себя с положительной стороны, – отметил Дмитрий Миронов.



В этом году в регионе ожидается непростая паводковая ситуация. Из-за большого количества выпавшего снега возможен серьезный подъем уровня воды в реках. В этой связи принимаются особые меры для подготовки к паводковому периоду.



– Мы провели очень большую работу. Создали группировку сил в количестве 7300 человек и почти 2,5 тысячи единиц техники, – сообщил Дмитрий Миронов.– Личный состав подобран, обучен и профессионален, зимний период мы прошли фактически без чрезвычайных ситуаций.



Как сообщил Олег Бочаров, организованы временные лодочные переправы, проработаны вопросы ликвидации подтоплений с использованием мощных насосных установок, возможной эвакуации и размещения пострадавших, оказания им психологической и медицинской помощи. При необходимости будут развертываться пункты обогрева и городки жизнеобеспечения, чтобы на месте ЧС можно было оказать помощь пострадавшему населению.



– Мы готовимся ко всем возможным сценариям подтопления, – добавил он.



В Ярославской области Владимир Пучков проведет выездное заседание постоянно действующей рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Планируется обсуждение подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводковых вод, а также организации помощи водителям и пассажирам в условиях аномально низких температур.



Также в программе визита министра – осмотр традиционных мест рыбной ловли на озере Неро, проверка готовности сил и средств спасательных постов, привлекаемых к ликвидации ЧС и происшествий на водных объектах.