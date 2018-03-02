|2 марта по итогам смотра готовности органов управления ТП РСЧС области министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Владимир Пучков оценил высокий уровень подготовки региона к прохождению сложного зимнего периода и весеннего паводка. Особо была отмечена организация взаимодействия органов местного самоуправления и систем МЧС в условиях сложного зимнего сезона и подготовки к прохождению весеннего половодья.
– Особенно важны сегодня, помимо подготовки материально-технической базы, четкая организация работы и оперативный режим обмена информацией по ситуации в регионе, – отметил Владимир Пучков. – Я хотел бы выразить благодарность руководству региона и лично Дмитрию Миронову, а также отметить четкую работу областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Благодаря этому мы имеем возможность в любых ситуациях принимать оперативные и согласованные решения для предотвращения возникновения ЧС на территории региона.
Министр наградил медалями «За содружество во имя спасения» заместителя председателя Правительства Ярославской области Романа Колесова и главу Ростовского муниципального района Алексея Константинова.
Напомним, сегодня глава МЧС прибыл в регион с рабочим визитом, чтобы оценить ход противопаводковых мероприятий, а также провести выездное заседание постоянно действующей рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.
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