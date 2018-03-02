​Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ», общественный деятель Тина Канделаки поблагодарила губернатора Дмитрия Миронова за организацию медиафорума «LikeMedia», который 2 – 3 марта проходит в Ярославле. По ее мнению, регион может стать локомотивом в развитии современных трендов в информационном пространстве.



– Медиафорум «LikeMedia» – это возможность информационного образования, и здорово, что Ярославская область взяла на себя эту ответственность. Надеюсь, это станет хорошей традицией, – сказала Тина Канделаки. – Такие мероприятия надо проводить везде, чтобы люди умели создавать контент и пользоваться им. Нужно стимулировать молодежь. Они здесь не просто как журналисты учатся понимать, что такое современная информационная реальность. На таком форуме они получают информацию о том, как рассказывать о своем регионе интересным, аутентичным собственным языком.



Во время совместного пресс-подхода Дмитрия Миронова и спикеров форума Тина Канделаки поинтересовалась у главы региона, читает ли он комментарии на своих страницах в соцсетях.



– Да, я читаю практические все комментарии, – ответил Дмитрий Миронов. – И хочу отметить, что в своей повседневной деятельности я опираюсь на ту информацию, на те острые темы, которые журналисты освещают в статьях и репортажах, жители региона поднимают в соцсетях. Это помогает более качественно и оперативно решать важные для людей вопросы.



Межрегиональный форум «LikeMedia» проводится в Ярославле впервые. Цели мероприятия: вовлечение молодежи в сферу журналистики, повышение медиаграмотности, поддержка талантливых молодых людей – создателей медиаконтента. Программа включает в себя лектории и мастер-классы известных журналистов и профессионалов медиасферы, работу на дискуссионных площадках.