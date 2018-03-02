Одним из почетных гостей открывшегося сегодня в Ярославле первого молодежного медиафорума «LikeMedia» стал депутат Государственной Думы РФ, а в прошлом – ведущий программ «Вести» и «Вести недели» Евгений Ревенко.



Он указал на большую актуальность подобных мероприятий.



– Сегодня журналистика стоит на пороге очень серьезных перемен. Аудитория постепенно уходит от традиционных СМИ, приходят новые медиа, – сказал Евгений Ревенко. – Чтобы быть в строю, необходимо держать руку на пульсе. Наша задача – понять, что происходит в медиасреде в настоящее время и какие вызовы стоят перед нами. Поэтому спасибо большое губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову за форум. Впечатления от мероприятия крайне положительные.



Евгений Ревенко также отметил, что наиболее эффективным инструментом донесения информации сегодня являются именно соцсети.



– Сегодня все сообщения от меня в соцсетях идут исключительно с хештегом Ярославль, – добавил он. – Этот город, столица Золотого кольца России, стал на ближайшие дни точкой притяжения для многих журналистов, а в состав знаменитого туристического маршрута входят сразу 4 города области. Именно такие мероприятия могут оказать позитивное влияние также на дальнейшее развитие и процветание региона.