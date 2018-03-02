​2 – 3 марта в Ярославле проходит первый межрегиональный молодежный медиафорум «LikeMedia». Участие в нем принимают около 200 журналистов из Ярославской области и других регионов Центрального федерального округа.



Открыл работу первого дня форума глава региона Дмитрий Миронов.



– Информационное пространство затрагивает сегодня каждого человека, – сказал он, обращаясь к участникам форума. – Благодаря интернет-ресурсам перед вами открываются практически неограниченные возможности для самореализации. Но мне хотелось бы обратить внимание на социальную ответственность журналистов. Каждое ваше слово, каждый острый материал должны быть направлены на благо людей, которые живут рядом с вами. Целью любого, даже самого острого выступления в СМИ должно быть стремление помочь в разрешении проблемы, о которой вы пишете. Помните, что читатель вам верит, и это доверие нужно оправдывать каждый день, каждой публикацией или сюжетом.



Дмитрий Миронов отметил, что идея проведения такого форума исходила от представителей молодого поколения, и руководство области ее поддержало.



В церемонии открытия приняли участие известные представители медиасреды. Среди них – генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки и депутат Государственной Думы, телеведущий Евгений Ревенко. На форуме они провели лектории по вопросам, связанным с современным медиапространством.



С общефорумным лекторием выступил декан Высшей школы телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова Виталий Третьяков.



С молодыми журналистами также встретятся участники команды КВН «Радио Свобода».



В программе второго дня – выступления Президента медиахолдинга «Красная звезда», ведущего телевизионной программы «Человек и закон» Алексея Пиманова, заместителя главного редактора проекта «Сноб» Романа Могучего и режиссера ТВ-шоу и рекламы телеканала «Пятница» Вадима Плохотникова. Кроме того, запланирована медиаигра по созданию информационных материалов на тему «Прошлое. Настоящее. Будущее».



В финале форума состоится награждение победителей ежегодного конкурса «Позиция», в котором участвуют сотрудники региональных и районных газет, телевидения и радио, интернет-изданий.