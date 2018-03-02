​К 2025 году в Ярославской области в два раза должен быть увеличен объем продукции обрабатывающих производств. Об этом сегодня заявил глава региона Дмитрий Миронов на заседании Губернаторского совета, посвященном вопросам развития промышленности. Мероприятие прошло на Тутаевском моторном заводе.



Участие в работе приняли представители органов исполнительной власти, руководители крупных промышленных предприятий, предприниматели, члены экспертных групп, занимавшихся формированием стратегии социально-экономического развития области «10 точек роста».



– Стимулирование промышленного, экономического роста – важнейшая задача Правительства области, органов местного самоуправления и ключевое условие развития социальной сферы, повышения качества жизни людей, – подчеркнул, открывая заседание совета, Дмитрий Миронов. – Мы поставили перед собой амбициозную цель – к 2025 году в 2 раза увеличить объем продукции обрабатывающих производств. Достижение этой цели будет способствовать тому, чтобы наш регион стал по-настоящему успешным, процветающим, удобным для жизни и работы сегодняшнего и будущих поколений. Мы стараемся создавать условия для внедрения современных технологий, решать вопросы кадрового обеспечения реального сектора экономики. Формированию принципиально новых рынков товаров и услуг отводится серьезное место в региональной экономической повестке.



Глава региона напомнил: на заседании президиума Госсовета по развитию промышленного потенциала регионов, состоявшемся 1 февраля в Ростове-на-Дону, Президент России Владимир Путин отметил, что возможности для стимулирования промышленного роста существуют не только на федеральном, но и на региональном уровне. Дмитрий Миронов подчеркнул, что эффективные инструменты поддержки крупной промышленности уже созданы и в Ярославской области. Так, в нынешнем году начнет работу Региональная лизинговая компания, которая обеспечит реализацию программы льготного лизинга: 6 процентов годовых – для российского оборудования, 8 процентов – для импортного. Объем капитализации компании составит 2 миллиарда рублей.



В 2017 году промышленность области развивалась хорошими темпами. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных предприятиями промышленности работ и услуг превысил 392 миллиарда рублей. Рост по сравнению с 2016 годом составил 7 процентов. Драйверами промышленного роста остаются предприятия высокотехнологичных отраслей, авиа- и двигателестроение, энергетическое машиностроение, фармацевтика, химическое производство, а также заводы, участвующие в выполнении гособоронзаказа.