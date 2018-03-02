​Почетным гостем на открывшемся сегодня в Ярославле первом молодежном межрегиональном медиафоруме «LikeMedia» стал известный российский журналист, политолог, автор и ведущий телепрограммы «Что делать? Философские беседы» на телеканале «Культура», декан Высшей школы телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова Виталий Третьяков. Он обсудил с представителями СМИ перспективы развития журналистики.



– Я считаю, что Интернет никогда не сможет полностью победить традиционную журналистику, – подчеркнул Виталий Третьяков. – Можно признавать, что умирают бумажные СМИ: у них есть финансовые проблемы, сокращаются тиражи. Но это не значит, что журналисты полностью исчезнут и останется только Интернет. Так или иначе Сеть – это самодеятельность. Я не считаю, что Сеть более демократична. Скорее анархо-плюралистична. И она, несмотря на всю свою оперативность, не сможет победить профессионализм. Он ценился и будет цениться всегда.



Виталий Третьяков подчеркнул, что сегодня журналистика выполняет семь функций.



– Не все кажутся мне правильными, но тем не менее они реализуются, – отметил Виталий Третьяков. – Например, я против того, чтобы журналистика выполняла развлекательную функцию – это дело циркачей, но не признать, что она существует, нельзя.



Первородная функция журналистики, по мнению Виталия Третьякова, информационная. Вторая – управленческая, когда через СМИ власть наряду с другими институтами управляет обществом, и ее зеркальная функция, когда общество через СМИ влияет на процессы. Также он выделил функцию с условным названием «правозащитная»: СМИ, как считает эксперт, защищают каждого отдельного человека, которого не всегда замечает власть.



Отдельно отметил он и объединяющую функцию.



– Я считаю, что национальная пресса сегодня не менее важна, чем национальная валюта. Она объединяет самых разных людей, несмотря на все их существующие разногласия, – подчеркнул Виталий Третьяков. – Кроме того, через СМИ происходит определенная социализация человека, его воспитание и отчасти образование. Через СМИ люди познают мир, в том числе получают знания. И это еще одна важная функция журналистики.



Он поблагодарил организаторов за приглашение на медиафорум, а также отметил, что подобные мероприятия очень важны как площадки, где могут общаться и обсуждать насущные проблемы журналисты разных поколений.