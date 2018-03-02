|Наблюдатели от общественности Даниловского, Любимского, Первомайского и Пошехонского районов, которые будут следить за легитимностью избирательного процесса в день выборов Президента России 18 марта, приняли участие в обучающем семинаре, который прошел в Данилове. Активистов проинструктировали представители Ассоциации юристов России и ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Мероприятие организовано Общественной палатой Ярославской области.
– Независимые наблюдатели от Общественной палаты впервые будут присутствовать на избирательных участках. Их задача – быть максимально объективными, если увидят какое-либо нарушение, – отметила председатель Общественной палаты Даниловского района Ольга Волошина. – Каждому из наблюдателей сегодня выдали памятки. 18 марта им необходимо иметь при себе направление от региональной Общественной палаты, официальный бейдж, паспорт, телефон, ручку, блокнот, устройство для фото- и видеофиксации.
Общественные наблюдатели могут присутствовать на избирательном участке с момента его открытия и до подписания протокола о подсчете голосов. Наблюдатели должны сообщать избирательной комиссии обо всех замеченных нарушениях.
– Мы будем постоянно находиться на участке. Сначала проверим, опечатаны ли урны для голосования, готовы ли КОИБы, а затем будем контролировать, чтобы права избирателей не были нарушены и соблюдены в полном объеме, – сообщила наблюдатель Екатерина Михайлова. – Кроме того, сами проголосуем. Каждый из нас воспользуется правом голосовать по месту нахождения согласно новому порядку.
В день голосования в регионе будет работать 869 избирательных участков, 27 из них временные. Кроме общественников контролировать ход выборов будут наблюдатели от партий, кандидатов, независимых российских и международных организаций.
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вчера, 17:45
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