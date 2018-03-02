​2 марта в Ярославле работала мобильная приемная главы государства под руководством начальника экспертного управления Президента РФ Владимира Симоненко.



С выездом на место были рассмотрены обращения граждан. В Заволжском районе областного центра прошли встречи по вопросам ремонта дорог по улице Космонавтов и проспекту Авиаторов, а также благоустройства придомовой территории на улицах Ранней и Серго Орджоникидзе.



Обращение жителей Дзержинского района касалось очистки водного объекта, находящегося на территории парка 30-летия Победы в Ярославле, и благоустройства прилегающей территории.



В Кировском районе Владимир Симоненко провел прием заявителя по вопросу обеспечения своевременного завершения строительства и ввода в эксплуатацию пристройки к зданию муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка» на улице Большой Октябрьской.



В работе мобильной приемной приняли участие федеральный инспектор по Ярославской области Алексей Володичев, представители Правительства области и мэрии Ярославля.