​В рамках исполнения поручений, которые дал федеральным министерствам Президент Владимир Путин судостроительному заводу «Вымпел» удалось решить ряд важнейших производственных вопросов. Об этом сегодня на Губернаторском совете по вопросам развития промышленности, состоявшемся в Тутаеве, заявил генеральный директор рыбинского предприятия Олег Белков.



– После встречи руководителей предприятий Ярославской области с Президентом Владимиром Путиным, которая состоялась 25 апреля прошлого года, ситуация в сфере пассажирских перевозок начала стремительно меняться, – сказал Олег Белков. – Самый сложный вопрос, который был нами поднят, – организация пассажирских перевозок судами на подводных крыльях в Азово-Черноморском бассейне. В настоящее время мы уже спустили на воду головное судно на подводных крыльях «Комета 120М», перевели его на достройку в Севастополь, где оно готовится к ходовым испытаниям. При поддержке Министерства промышленности и торговли «Гознак-Лизинг» выделил средства на строительство еще четырех судов на подводных крыльях. Заложено второе судно, строительство третьего СПК начнется этой весной.



Олег Белков рассказал, что уже создана компания-оператор «Морские скоростные пассажирские перевозки», которая будет организовывать доставку пассажиров по маршруту Севастополь – Ялта. Время в пути составит 1 час 40 минут. На первом этапе будет задействовано одно судно. В дальнейшем запланировано использование двух «Комет». По планам, еще три судна будут поставлены на маршруты между курортами Краснодарского края.



Также, по словам Олега Белкова, во время инициированного Правительством региона визита делегации Ярославской области в Крым завод заключил соглашение о сотрудничестве с заводом «Море» в Феодосии. Есть намерения по строительству нескольких единиц «Комет», а также противодиверсионных катеров «Грачонок» и кораблей на воздушной подушке «Зубр» для Министерства обороны.



– Будем стараться загрузить предприятие заказами, чтобы оно могло развиваться, произвести модернизацию производства, увеличить зарплаты работникам, – заключил Олег Белков.