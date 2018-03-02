​2 марта губернатор Дмитрий Миронов посетил Тутаевский моторный завод. По итогам прошедшего года предприятие стало одним из лучших в стране в сфере машиностроения и металлообработки.



– Важно, что Тутаевский моторный завод, являясь градообразующим предприятием, обеспечивает стабильной работой более 1600 человек. И при этом он остается самым крупным налогоплательщиком в Тутаевском районе, – отметил Дмитрий Миронов. – А своевременно выплаченные налоги – это возможность развития и города, и района.



Как рассказал генеральный директор предприятия Виталий Грибанов, сейчас завод выпускает более 40 моделей серийных двигателей для тракторов, автомобилей и внедорожной техники. Их мощность – от 300 до 600 л. с. Также в рамках программы импортозамещения в 2015 – 2017 годах завод начал работу по освоению новой продукции: автомобильных лебедок и лебедок для лифтового хозяйства.



Дмитрий Миронов осмотрел одну из производственных площадок – чугунолитейный цех – и пообщался с рабочими.



Токарь цеха двигателей и коробок передач Иван Винокуров спросил у главы региона о дальнейших перспективах поддержки отечественного производства:



– Хорошо, что в последние годы государство начало поддерживать отечественное производство. Мы почувствовали это на нашем предприятии. Выросли заказы, востребована новая продукция. Хотелось бы, чтобы эта поддержка не прекращалась, а, наоборот, развивалась. Есть такие планы?



Глава региона ответил, что сохранение конкурентоспособности ярославской промышленности и ее поддержка – одна из основных задач Правительства области.



– Мы расширяем производственные связи наших промышленников – активно развиваем технологическую кооперацию предприятий региона с госкорпорациями и крупными компаниями, – сказал Дмитрий Миронов. – Сегодня в числе наших партнеров такие крупные холдинги, как «Северсталь», «Татнефть», «РусГидро», «Россети», «ЛокоТех», Объединенная судостроительная корпорация, «Транснефть». Мы активно работаем также с федеральными институтами и ведомствами.



В целом, уточнил губернатор, сегодня в области в интересах предприятий действует около 10 различных институтов поддержки. В их числе Корпорация развития Ярославской области, Фонд развития промышленности и АПК, Корпорация развития малого и среднего предпринимательства, Региональный центр инжиниринга, Региональный центр экспорта.



Работники предприятия поблагодарили главу региона за ремонт дороги между Ярославлем и Тутаевом и поинтересовались дальнейшими планами в сфере дорожного строительства и установки светофорных объектов. Еще один вопрос касался ремонта набережной.



– Волжская набережная – это лицо города. В Тутаеве она действительно находится в плачевном состоянии, – сказал Дмитрий Миронов. – В настоящее время Тутаев готовится принять участие в конкурсе Министерства строительства России на выделение грантов городам и историческим поселениям на сумму в 50 миллионов рублей. Участие в этом конкурсе – реальная возможность благоустроить набережную за счет средств федерального бюджета. Шансы на победу велики.