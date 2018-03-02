​В ходе заседания Губернаторского совета по вопросам развития промышленности, который глава региона Дмитрий Миронов провел на Тутаевском моторном заводе 2 марта, заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев обозначил важные направления работы в этом секторе на 2018 год.



– Прошедший год продемонстрировал высокие показатели развития региональной промышленности. По индексу промышленного роста Ярославская область опередила общероссийский показатель более чем на 13 процентов и удерживает первенство в ЦФО, – отметил Максим Авдеев. – Безусловно, таких результатов мы достигли совместными усилиями бизнеса и власти. Мы и дальше намерены вести конструктивный диалог и работу, нацеленную на повышение технологического потенциала региона, модернизацию экономики и рост доходов предприятий и Ярославской области в целом.



В соответствии с приоритетами государственной политики развитие инвестиционного потенциала региона является ключевым направлением работы Правительства области, обозначенным в программе «10 точек роста». Снижение инфраструктурных административных барьеров, расширение инструментов поддержки бизнеса, стимулирование развития конкуренции, улучшение делового климата – обязательные условия развития экономики, доверия со стороны инвесторов.



По итогам прошлого года регион достиг отметки в 93 процента по исполнению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ, а по некоторым моделям – 100 процентов. В эту работу вовлечены все органы исполнительной власти, местного самоуправления, ресурсоснабжающие организации и контрольно-надзорные органы.



Важным направлением является расширение сотрудничества с крупными госкорпорациями и холдингами, федеральными институтами власти, а также содействие предприятиям военно-промышленного комплекса в выходе на рынки гражданской продукции – в рамках задач, поставленных Президентом России. На решение этих задач направлена деятельность совета по развитию производственной кооперации при департаменте инвестиций и промышленности области. По итогам 2017 года в рамках его работы заключены контракты на поставку продукции на сумму около 300 миллионов рублей, запущен в производство ряд пробных партий, в процесс кооперации вовлечено более 100 предприятий региона.



– Наша задача – вывести работу по технологии «доращивания» поставщиков для крупнейших заказчиков из ручного режима на системный уровень. Для внедрения инновационных разработок региональных промышленников необходимо отладить научно-технологичное партнерство с НИИ крупных компаний и госкорпораций, – отметил Максим Авдеев.



В текущем году Гаврилов-Ям и Ростов официально получат статус территорий опережающего социально-экономического развития. Это создаст сильные конкурентные преимущества и даст возможность экономике моногородов развиваться в различных направлениях, привлекать дополнительные инвестиции, создавать новые рабочие места, эффективнее использовать имеющиеся ресурсы. Несколько месяцев работы моногорода Тутаева в статусе ТОСЭР показали позитивный рост инвестиционных ожиданий и новых проектов.



Ярославская область намерена укреплять свои позиции как регион инноваций. Будет продолжена работа по созданию инфраструктуры поддержки новых инновационных идей в области цифровых и беспилотных технологий, искусственного интеллекта, прорывных проектов в медицине и фармацевтике. Эти направления обозначены в послании Президента страны Владимира Путина.



– Особенно важно вовлекать в эту деятельность талантливую молодежь, – подчеркнул Максим Авдеев. – Для этого необходимо настроить систему сотрудничества промышленных предприятий и ярославских университетов, научно-технологических организаций. Несомненно, это будет способствовать росту научного потенциала в регионе.



В целях открытия новых рынков сбыта и установления деловых контактов, роста экспорта при участии Регионального центра экспорта состоятся бизнес-миссии в Казахстан, Армению, Грузию, Индию, Словению и Германию. Готовятся программы участия в выставках в России, Азербайджане и Казахстане. По итогам 2017 года количество экспортно ориентированных компаний увеличилось на 85 процентов, рост экспортной выручки составил 31 процент.



Уже во втором полугодии малые предприятия и индивидуальные предприниматели смогут воспользоваться услугами единственной в ЦФО Региональной лизинговой компании. Ставки по лизинговым контрактам значительно ниже, чем в коммерческих организациях: 6 процентов для оборудования российского производства и 8 процентов – для импортного. Существенно ниже и первоначальный взнос по договору лизинга – 15 процентов.