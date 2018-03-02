|В ходе заседания Губернаторского совета по вопросам развития промышленности, который глава региона Дмитрий Миронов провел на Тутаевском моторном заводе 2 марта, заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев обозначил важные направления работы в этом секторе на 2018 год.
– Прошедший год продемонстрировал высокие показатели развития региональной промышленности. По индексу промышленного роста Ярославская область опередила общероссийский показатель более чем на 13 процентов и удерживает первенство в ЦФО, – отметил Максим Авдеев. – Безусловно, таких результатов мы достигли совместными усилиями бизнеса и власти. Мы и дальше намерены вести конструктивный диалог и работу, нацеленную на повышение технологического потенциала региона, модернизацию экономики и рост доходов предприятий и Ярославской области в целом.
В соответствии с приоритетами государственной политики развитие инвестиционного потенциала региона является ключевым направлением работы Правительства области, обозначенным в программе «10 точек роста». Снижение инфраструктурных административных барьеров, расширение инструментов поддержки бизнеса, стимулирование развития конкуренции, улучшение делового климата – обязательные условия развития экономики, доверия со стороны инвесторов.
По итогам прошлого года регион достиг отметки в 93 процента по исполнению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ, а по некоторым моделям – 100 процентов. В эту работу вовлечены все органы исполнительной власти, местного самоуправления, ресурсоснабжающие организации и контрольно-надзорные органы.
Важным направлением является расширение сотрудничества с крупными госкорпорациями и холдингами, федеральными институтами власти, а также содействие предприятиям военно-промышленного комплекса в выходе на рынки гражданской продукции – в рамках задач, поставленных Президентом России. На решение этих задач направлена деятельность совета по развитию производственной кооперации при департаменте инвестиций и промышленности области. По итогам 2017 года в рамках его работы заключены контракты на поставку продукции на сумму около 300 миллионов рублей, запущен в производство ряд пробных партий, в процесс кооперации вовлечено более 100 предприятий региона.
– Наша задача – вывести работу по технологии «доращивания» поставщиков для крупнейших заказчиков из ручного режима на системный уровень. Для внедрения инновационных разработок региональных промышленников необходимо отладить научно-технологичное партнерство с НИИ крупных компаний и госкорпораций, – отметил Максим Авдеев.
В текущем году Гаврилов-Ям и Ростов официально получат статус территорий опережающего социально-экономического развития. Это создаст сильные конкурентные преимущества и даст возможность экономике моногородов развиваться в различных направлениях, привлекать дополнительные инвестиции, создавать новые рабочие места, эффективнее использовать имеющиеся ресурсы. Несколько месяцев работы моногорода Тутаева в статусе ТОСЭР показали позитивный рост инвестиционных ожиданий и новых проектов.
Ярославская область намерена укреплять свои позиции как регион инноваций. Будет продолжена работа по созданию инфраструктуры поддержки новых инновационных идей в области цифровых и беспилотных технологий, искусственного интеллекта, прорывных проектов в медицине и фармацевтике. Эти направления обозначены в послании Президента страны Владимира Путина.
– Особенно важно вовлекать в эту деятельность талантливую молодежь, – подчеркнул Максим Авдеев. – Для этого необходимо настроить систему сотрудничества промышленных предприятий и ярославских университетов, научно-технологических организаций. Несомненно, это будет способствовать росту научного потенциала в регионе.
В целях открытия новых рынков сбыта и установления деловых контактов, роста экспорта при участии Регионального центра экспорта состоятся бизнес-миссии в Казахстан, Армению, Грузию, Индию, Словению и Германию. Готовятся программы участия в выставках в России, Азербайджане и Казахстане. По итогам 2017 года количество экспортно ориентированных компаний увеличилось на 85 процентов, рост экспортной выручки составил 31 процент.
Уже во втором полугодии малые предприятия и индивидуальные предприниматели смогут воспользоваться услугами единственной в ЦФО Региональной лизинговой компании. Ставки по лизинговым контрактам значительно ниже, чем в коммерческих организациях: 6 процентов для оборудования российского производства и 8 процентов – для импортного. Существенно ниже и первоначальный взнос по договору лизинга – 15 процентов.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 18:15
55 просмотров
2018.03.02 Правительство области планирует бизнес-миссию в Республику Беларусь2018.03.02 До 2019 года на модернизацию тутаевских тепловых сетей будет направлено около 40 миллионов рублей2018.03.02 Статус ТОСЭР стал стимулом для развития Тутаева2018.03.02 До 2019 года на модернизацию тутаевских тепловых сетей будет направлено около 120 миллионов рублей2018.03.02 Дмитрий Миронов встретился с коллективом Тутаевского моторного завода