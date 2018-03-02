​Один из вопросов, заданных сегодня на встрече губернатора Дмитрия Миронова с сотрудниками Тутаевского моторного завода, касался совершенствования местной системы теплоснабжения.



– В нашем городе очень плохие теплосети. Вот сейчас морозы, в городе несколько аварий. То же самое было и прошлой зимой. Латание дыр ни к чему хорошему не приводит, – сказал слесарь механосборочных работ Сергей Петухов.



Дмитрий Миронов согласился, что вопрос очень важный, и подчеркнул, что Правительство области прорабатывает различные пути его решения. Так, для акционерного общества «Тутаевская ПГУ», которое сейчас эксплуатирует районную котельную и тепловые сети Тутаева и является поставщиком энергии, утверждена инвестиционная программа. Ее реализация фактически субсидируется из регионального бюджета – через компенсацию разницы между льготным тарифом для населения и экономически обоснованным тарифом предприятия, установленным с учетом финансирования инвестиционной программы.



В соответствии с инвестиционной программой до 2019 года на строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения ТПГУ вложит около 120 миллионов рублей. В прошлом году она заменила более 300 метров участков тепловых сетей.



– Кроме того, Правительством области ведется работа по заключению долгосрочных концессионных соглашений с инвесторами, в рамках которых будет производиться модернизация тепловых сетей, в том числе и города Тутаева, – сообщил Дмитрий Миронов.



Весной текущего года планируется заключение концессионного соглашения на 15 лет между администрацией Тутаевского района и корпорацией «РегионЭнерго». Документ предполагает, в частности, мероприятия по модернизации тепловых сетей.