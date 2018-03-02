|Статус территории опережающего социально-экономического развития оказал положительное влияние на повышение инвестиционной активности в Тутаеве. Об этом в ходе Губернаторского совета, посвященного вопросам развития промышленности, рассказал глава Тутаевского муниципального района Дмитрий Юнусов.
– В настоящее время в Тутаеве уже начинается реализация проектов строительства фабрики по производству кофе, шоколада и кондитерских изделий, по производству лифтовых лебедок и компонентов, автомобильных уплотнительных систем, дизельных и газопоршневых электростанций и других, – сказал Дмитрий Юнусов. – Будет создано около тысячи новых рабочих мест. Потенциальными резидентами ТОСЭР являются уже семь инвесторов. Они готовы начать реализацию своих проектов в 2018 – 2019 годах.
Важной составляющей повышения инвестиционной привлекательности Тутаева является работа с кадровым потенциалом. Чтобы реализовывать проекты в рамках ТОСЭР, необходимы квалифицированные специалисты. Для этого в городе уже начата работа по созданию условий для комфортной и благополучной жизни людей.
Так, в рамках программы «Решаем вместе!» благоустроено 7 дворовых территорий и 2 места общего пользования. Готовится заявка на участие в конкурсе среди исторических поселений, в рамках которой можно получить грант на благоустройство Волжской набережной в сумме до 50 миллионов рублей. Для повышения безопасности в местах общего пользования устанавливаются дополнительные видеокамеры – 128 штук. Сигнал с них будет идти в дежурную часть МО МВД. Эта работа будет завершена до октября.
Город формирует условия для образования и развития детей – сейчас готовится документация на создание детского технопарка «Кванториум». Помещение для технопарка уже подобрано, заключено соглашение с частным инвестором по реализации данного проекта.
– Создавая комфортную городскую среду, заботясь об экологии и безопасности, строя комфортное жилье и создавая новые рабочие места, мы шаг за шагом формируем конкурентоспособные условия в борьбе за миграционные потоки трудоспособного населения и за то, чтобы молодежь оставалась на нашей территории и не уезжала искать счастья в мегаполисы, – отметил Дмитрий Юнусов. – Мы видим, как меняется отношение руководителей промышленных предприятий к социальной функции бизнеса и участию в развитии города, реализации социальных проектов, и будем продолжать эту работу.
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вчера, 19:00
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