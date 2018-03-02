|На Губернаторском совете, который прошел в Тутаеве, губернатор Дмитрий Миронов пригласил ярославских промышленников и предпринимателей стать участниками бизнес-миссии в Республику Беларусь. Планируется, что она состоится в конце апреля.
– В рамках визита запланирована как деловая часть, так и посещение наиболее интересных для наших промышленников предприятий, – сообщил Дмитрий Миронов. – Кроме того, мы будем продолжать наращивать отношения с Крымом. И на недавнем Российском инвестиционном форуме в Сочи нами подписано двустороннее соглашение, предусматривающее сотрудничество с этим южным регионом по самым разным направлениям.
В ходе диалога с главой региона и. о. ректора Ярославского технического университета Елена Степанова отметила, что в Ярославле необходима площадка коммуникаций между производственными предприятиями и университетским сообществом, а также выступила с предложением по созданию биржи субконтрактов.
– У меня есть предложение к Ярославской торгово-промышленной палате по созданию биржи субконтрактов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским работам и инновационным разработкам с привлечением научно-технологических организаций и университетов области, которые могут привлекать в партнеры более сильные университеты и тем самым повышать и свой уровень компетенций, – сказала Елена Степанова. – Кроме того, важно обратить внимание на подготовку кадров по следующим направлениям: управление в технологических системах, электро- и теплоэнергетика, химические технологии. Это важно. Большинство из вас нуждается в этих специалистах.
Губернатор дал поручение проработать данный вопрос совместно со специалистами Правительства области и руководством предприятий.
– Уверен, что подобное сотрудничество придаст дополнительный импульс развитию нашей промышленности, – отметил глава региона.
Генеральный директор ЗАО «НПО «Регулятор» Александр Мельцер, говоря о развитии производства, отметил значимую роль Координационного совета по производственной кооперации. За 10 месяцев его работы предприятиями Ярославской области подписаны контракты на сумму более 300 миллионов рублей. К взаимодействию привлечены 5 крупнейших российских компаний: «Северсталь», «Татнефть», «РусГидро», «Транснефть» и Объединенная судостроительная корпорация. К совместной работе планирует подключиться ОАО «РЖД», ведутся переговоры с «СИБУР Холдингом» и компанией «Интер РАО».
В завершение встречи и. о. исполнительного директора завода «Ремпутьмаш» Александр Узянов и учредитель ООО «КЦК «Аронап» пригласили Дмитрия Миронова посетить производства. Глава региона пообещал запланировать визиты в ближайшее время.
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вчера, 20:00
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