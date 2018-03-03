​2 марта Алексей Гордеев поздравил педагогический коллектив, учеников и выпускников Великосельской средней школы Гаврилов-Ямского муниципального района с 190-летием основания:



«Вашей школе на протяжении почти двух столетий удается сохранять лучшие традиции воспитания и обучения подрастающего поколения. Сегодня Великосельская средняя школа – современная образовательная организация, успешно реализующая инновационные методики и технологии.



Уникальный педагогический коллектив, объединяющий неравнодушных, увлеченных и по-настоящему любящих свою профессию людей, – главное богатство и достояние школы. Каждый день вы отдаете детям частичку себя, пробуждая в них жажду познания и стремление к новым открытиям.



Ваши воспитанники демонстрируют высокие результаты в обучении, занимают призовые места на олимпиадах и конкурсах, а выпускники школы своими достижениями и успехами вносят значимый вклад в развитие страны.



От всей души желаю педагогам, ученикам и выпускникам Великосельской средней школы благополучия, оптимизма, новых успехов!».