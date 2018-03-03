​Вопрос оптимизации затрат сельскохозяйственных предприятий на электроэнергию обсудили сегодня в департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области. В совещании приняли первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по социальной политике Игорь Каграманян, заместитель Председателя Правительства Ярославской области Валерий Холодов, руководство ПАО «ТНС энерго Ярославль», АО «Ярославская электросетевая компания», «Ярэнерго» представители органов исполнительной власти и предприятий агропромышленного комплекса.



В настоящее время большинство сельскохозпредприятий приобретают электроэнергию по самой высокой стоимости – 8,20 руб. за 1 кВт.ч. Это связано с тем, что они находятся на низком уровне напряжения. Переход на более высокий уровень напряжения и сниженные тарифы невозможен ввиду того, что все электросетевое хозяйство сельхозтоваропроизводителей было передано в 90-х годах безвозмездно сетевой региональной компании.



Электроэнергию в 1,5 раза дешевле могут приобретать только имеющие свои электросиловые и сетевые хозяйства предприятия, подключенные к шинам генераторного напряжения.



– В настоящее время льгот сельскохозяйственным товаропроизводителям при расчетах за потребленную электроэнергию не предусмотрено действующим законодательством – пояснил Игорь Каграманян. – Необходимо рассмотреть все возможные варианты по снижению затрат на приобретение электроэнергии на региональном уровне, а также проработать вопрос принятия на федеральном уровне порядка субсидирования части затрат на приобретение электрической энергии для сельскохозяйственных товаропроизводителей.



Как отметили собравшиеся, проблема не раз обсуждалась на совещаниях с участием представителей ПАО «ТНС энерго Ярославль», департаментов АПК и ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов. В числе возможных вариантов ее решения можно выделить следующие:



- для организаций, имеющих в собственности электросетевое хозяйство, переход на более высокий уровень напряжения с менее низким тарифом;



- применение многотарифных приборов учета электрической энергии;



- внедрение систем и механизмов энергосбережения;



- проведение энергоаудита (энергетических обследований) организаций.



– В ближайшее время мы организуем рабочую встречу сельскохозяйственных предприятий области с организациями, проводящими энергоаудит, организациями-поставщиками электрической энергии совместно с представителями департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов области для поиска новых вариантов оптимизации затрат на электрическую энергию, – подытожил Валерий Холодов.