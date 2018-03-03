​3 марта в центре лыжного спорта «Демино» под Рыбинском стартовал крупнейшие лыжные соревнования России – традиционный международный Ростех Деминский марафон FIS/Worldloppet 2018. Участников и гостей мероприятия приветствовал глава региона Дмитрий Миронов. Он отметил, что Правительство области уделяет особое внимание развитию этого вида спорта.



– Лыжный спорт для нашей страны имеет особое значение. В большинстве регионов России, и, конечно, в нашей области, лыжи входят в программу школьных уроков физкультуры. Соревнования по лыжным гонкам проводятся на всех уровнях, начиная от муниципального, – сказал глава региона. – Уверен, что сегодня будут показаны хорошие результаты. Сотрудники лыжного центра отлично подготовили трассу, установили пункты обогрева и питания. Надеюсь, все участники марафона и болельщики будут чувствовать себя комфортно, получат только положительные впечатления от этого праздника спорта. Особенно приятно, что на старт вышли несколько олимпийских чемпионов.



Деминский лыжный марафон проходит уже в одиннадцатый раз. В борьбу за награды включились более двух тысяч спортсменов из 20-ти стран мира и 60-ти регионов России. Вместе с любителями лыжного спорта на дистанцию «золотой» гонки в 50 километров вышли профессиональные спортсмены, в том числе олимпийские чемпионы Александр Легков, Никита Крюков, Евгений Дементьев, а также сильнейшие лыжники Франции, Норвегии, Швеции. По мнению губернатора, это является свидетельством того, что Деминские соревнования играют важную роль в системе международных лыжных стартов.



Почетным гостем соревнований стал прославленный лыжник четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов.



Для зрителей предусмотрена большая концертно-развлекательная программа. Те, кто не смог приехать в Демино, могут посмотреть интернет-трансляцию на официальном сайте марафона https://marathon.demino.com.



Программа марафонских выходных включает в себя также гонки на дистанции 25, 10 и 5 км классическим стилем и детская дистанция на 1 км.



Справка



Деминский марафон - крупнейший лыжный марафон России, единственный в стране включенный в престижную серию Международной федерации лыжных марафонов WORLDLOPPET. В сезоне 2017/2018 годов соревнования вошли в Кубок лыжных марафонов FIS Worldloppet. Второй год официальным партнером марафона является госкорпорация Ростех. Поддержка XI традиционного Ростех Деминского марафона FIS/Worldloppet – одна из инициатив корпорации в последовательном продвижении профессионального и любительского спорта в России.