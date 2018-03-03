​Сегодня, в первый день международного Деминского лыжного марафона Worldloppet, на базе ЦЛС «Демино» прошел хоккейный матч, участие в котором приняли воспитанники рыбинской спортивной школы «Полет». Перед началом игры с ребятами встретился губернатор Дмитрий Миронов. Они рассказали о своих спортивных достижениях, мечтах и планах на будущее. Глава региона пожелал юным спортсменам удачи и дал старт матчу вбрасыванием шайбы.



XI традиционный Ростех Деминский лыжный марафон FIS/Worldloppet продлится два дня. 3 марта для взрослых профессионалов и любителей спорта проходит гонка на 50 километров. Завтра на старт самой короткой дистанции в один километр выйдут маленькие лыжники в возрасте от 4 до 8 лет. Ребят постарше ждет гонка на пять километров классическим стилем, а юноши и девушки 15 – 18 лет могут попробовать свои силы на дистанции 25 километров.



– Я хотел бы поблагодарить сотрудников и руководство лыжного центра и госкорпорацию «Ростех» за подготовку, организацию и поддержку этих важных международных соревнований, – сказал Дмитрий Миронов.



Для болельщиков Деминского марафона подготовлена обширная культурно-развлекательная программа: работают игровые площадки для детей, организованы конкурсы, традиционные народные забавы, мастер-классы, выступления творческих коллективов, танцевальных и спортивных команд.



В первый день соревнований губернатор также посетил выставку продукции предприятия «Русская механика», размещенную на главной площади центра лыжного спорта. Кроме того, он зашел на проходящий в «Демино» семейный праздник «Рыбинская заварУХА». Здесь представители разных муниципальных районов соревновались в приготовлении угощений из рыбы, а спортсмены и болельщики стали главными дегустаторами.



Справка



Первый официальный Деминский марафон состоялся 19 марта 2007 года. Всего на его старт вышли около 100 человек – больше, чем выходило прежде на неофициальные старты, но гораздо меньше, чем в последующих марафонах.



В этом году для участия в Деминском лыжном марафоне Worldloppet зарегистрировались около 2700 профессиональных спортсменов и любителей лыжного спорта, представляющих 60 регионов России и 20 стран мира.