​Глава региона Дмитрий Миронов поздравил и вручил заслуженные награды победителям 50-километровой гонки, состоявшейся в рамках XI Международного РОСТЕХ Деминского лыжного марафона «Worldloppet».



– В России всегда было много талантливых лыжников. И на недавно завершившихся Зимних Олимпийских играх в Корее, несмотря на искусственно созданные для наших спортсменов трудности, россияне выиграли в лыжных гонках восемь медалей, – отметил Дмитрий Миронов. – Это говорит о том, что у нас есть хороший резерв.



Среди мужчин победу одержал участник Олимпийских игр в Пхенчхане Андрей Мельниченко.



– Я хотел начать гонку быстро, чтобы другие не сидели сзади, тоже работали весь круг, шли за мной. Постарался, ребят подтащил, они меня подтащили, а на финише разобрались, – рассказал победитель гонки на 50 километров.



С минимальным отрывом от лидера финишировали член национальной лыжной сборной Николай Хохряков и действующий рекордсмен Деминского марафона, олимпийский чемпион Евгений Дементьев. Олимпийский чемпион Александр Легков стал четвертым.



Победительницу женской гонки определил фотофиниш. Ею стала рыбинская спортсменка Светлана Николаева. Второе место у Ольги Рочевой, которая стала первой на Деминской трассе в прошлом году. 50 километров спортсменки преодолели за 2 часа 12 минут. На третьем месте с результатом 2 часа 12 минут 1 секунда оказалась Екатерина Ядовина.



Соревнования продолжатся завтра. Сначала дистанцию в 1 километр преодолеют дети в возрасте от 4 до 8 лет. Затем ребята постарше будут соревноваться на трассе длиной 5 километров. Завершится марафон соревнованием юношей и девушек, которые будут бороться за медали на 25-километровой дистанции.