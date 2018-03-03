​Глава региона Дмитрий Миронов поздравил и вручил заслуженные награды победителям 50-километровой гонки, состоявшейся в рамках XI Международного РОСТЕХ Деминского лыжного марафона «Worldloppet».

– В России всегда было много талантливых лыжников. И на недавно завершившихся Зимних Олимпийских играх в Корее, несмотря на искусственно созданные для наших спортсменов трудности, россияне выиграли в лыжных гонках восемь медалей, – отметил Дмитрий Миронов. –  Это говорит о том, что у нас есть хороший резерв.

Среди мужчин победу одержал участник Олимпийских игр в Пхенчхане Андрей Мельниченко.

–  Я хотел начать гонку быстро, чтобы другие не сидели сзади, тоже работали весь круг, шли за мной. Постарался, ребят подтащил, они меня подтащили, а на финише разобрались, –  рассказал победитель гонки на 50 километров.

С минимальным отрывом от лидера финишировали  член национальной лыжной сборной Николай Хохряков и действующий рекордсмен Деминского марафона, олимпийский чемпион Евгений Дементьев. Олимпийский чемпион Александр Легков стал четвертым.

Победительницу женской гонки определил фотофиниш. Ею стала рыбинская спортсменка  Светлана Николаева. Второе место у Ольги Рочевой, которая стала первой на Деминской трассе в прошлом году. 50 километров спортсменки преодолели за 2 часа 12 минут. На третьем месте с результатом 2 часа 12 минут 1 секунда оказалась Екатерина Ядовина.

Соревнования продолжатся завтра. Сначала дистанцию в 1 километр преодолеют дети в возрасте от 4 до 8 лет. Затем ребята постарше будут соревноваться на трассе длиной 5 километров. Завершится марафон соревнованием юношей и девушек, которые будут бороться за медали на 25-километровой дистанции.

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