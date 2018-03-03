​3 марта в Некрасовском муниципальном районе на территории стрельбища Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко прошел чемпионат Ярославской области по охотничьему биатлону.



– В этом году чемпионат впервые приобрел статус межрегионального, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Будем продолжать выводить это мероприятие на более высокий уровень, так как это не только прекрасная возможность для участников проверить свои силы и спортивную сноровку, подготовиться к предстоящему охотничьему сезону, но и отличный формат для пропаганды здорового образа жизни. Планируем в следующем году особое внимание уделить организации дополнительных площадок и интерактивных программ для взрослых и детей, чтобы чемпионат стал большим и ярким событием и для охотников, и для болельщиков.



60 человек из 20 команд Ярославской и Костромской областей приняли участие в соревнованиях по совершенствованию качества и навыков стрельбы из гладкоствольного охотничьего оружия и повышению уровня практической подготовки охотников. Некоторые из участников-новичков имеют многолетний охотничий стаж, но на спортивную лыжню сегодня встали впервые. Среди них и ярославец Николай Власенко, который в свои 67 лет принял участие в соревнованиях первый раз и был награжден специальным призом в номинации «Самый возрастной участник».



Звание «Самый меткий стрелок» досталось старожилу чемпионата Валерию Тарасову из мышкинского отделения Ярославского общества охотников и рыболовов. Он показал лучшие результаты и в командном, и в личном зачете.



– Для меня подготовка к соревнованиям – это каждый раз серьезный процесс, начиная от поддержания физической формы и заканчивая охотничьими лыжами, которые требуют особого ухода, – рассказал Валерий Тарасов. – В этом году я выступал на новых лыжах, и достаточно успешно, занял третье место в личном зачете. В стрельбе стал лучшим. В следующем году тоже обязательно приму участие в чемпионате.



По итогам соревнований в личном первенстве победителем стал член Костромского общества охотников и рыболовов Леонид Семенов. В командном зачете первое место также заняли костромичи, второе – ООО «Березка» (Ярославль), бронза досталась команде мышкинского отделения Ярославского общества охотников и рыболовов.