​По данным Ярославского центра гидрометеорологии, сегодня ночью и завтра, в понедельник 5 марта в отдельных районах Ярославской области ожидается сильный снег, усиление ветра порывами 15 м/с, местами метель.



– Всего этой ночью на дорогах региональной собственности будет работать 300 единиц техники: 240 комбинированных дорожных машин и 60 грейдеров. При ухудшении погоды оперативно будут выведены дополнительные силы. Не так давно на территории области прошли сильнейшие снегопады, которые должны были научить каждого водителя быть максимально аккуратными на трассах. Напоминаю, во время метели на дороге происходит значительное ухудшение видимости, которое безусловно может спровоцировать ДТП, – сказал и.о. директора департамента транспорта Евгений Моисеев. – Мы в очередной раз призываем всех быть осторожнее и тщательно соблюдать правила дорожного движения. По возможности избегайте дальних поездок на личном автомобиле, используйте для передвижения только основные магистрали.



При обработки региональных дорог особое внимание уделяется трассам с автобусным сообщением, маршрутам школьных автобусов, дорогам опорной сети, мостам, путепроводам, опасным участкам.



Работа ведется в штатном режиме, материалов для качественной обработки трасс достаточно. В каждом муниципальном районе на объектах работают кураторы, контролирующие ситуацию.



Ярославская областная дорожная служба напоминает: во избежание дорожно-транспортных происшествий водителям во время движения необходимо соблюдать меры безопасности при управлении транспортными средствами, не оставлять автомобили на проезжей части, чтобы не создавать помех снегоуборочной технике, избегать беспорядочного маневрирования, резкого торможения, соблюдать безопасную дистанцию. Пешеходам в темное время суток необходимо надевать одежду со световозвращающими элементами.



При наличии замечаний к качеству уборки дорог жители региона могут позвонить в круглосуточные диспетчерские службы: ‎(4852) 78-95-20 – ГКУ ЯО «Ярдорслужба», ‎(4852) 76-05-17 – ГП «Ярдормост».