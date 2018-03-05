​С 7 ноября началась регистрация на всероссийскую студенческую олимпиаду «Я — профессионал». Задания рассчитаны на студентов старших курсов бакалавриата и специалитета, а также на магистрантов. Но испытать себя может любой желающий — ограничений нет. Участие в олимпиаде бесплатное. 

«Я — профессионал» — это олимпиада для студентов разных специальностей: гуманитарных, естественнонаучных и технических. Участникам предложат кейсы, составленные экспертами из крупных компаний и вузов. Приняв участие и войдя в число лучших, вы сможете зарекомендовать себя перед престижными работодателями и получить льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру.

Поучаствовать в олимпиаде может абсолютно каждый, это абсолютно бесплатно. 

Организаторы подготовили кейсы по трем десяткам сфер, среди которых:

• Математика;

• Информационная безопасность;

• Журналистика;

• Финансы и кредит;

• Психология;

• Дизайн;

• Компьютерные науки;

• Социология;

• Экономика и т.д. 

Олимпиада включает в себя отборочный и заключительный этапы. В ходе первого этапа в начале декабря задания пройдут в онлайн-режиме, заключительный этап пройдет в конце января в очной форме в крупных вузах страны. 

У конкурсантов, показавших хорошие результаты в отборочном этапе, будет возможность принять участие в зимней школе по своему профилю. Для этого необходимо подать заявку и написать мотивационное письмо. Школы пройдут на базе крупных вузов в разных регионах России. Занятия будут вести вузовские преподаватели и представители бизнеса.

По каждому направлению есть две соревновательные категории. В первую попадают студенты и выпускники бакалавриата, а во вторую — студенты и выпускники специалитета и магистратур.

Если вы войдете в число лучших, то получите призы. Это может быть и денежная премия, и высший балл по профильному экзамену при поступлении в магистратуру или аспирантуру российских вузов. А еще — профиль в базе молодых профессионалов, к которой будут иметь доступ рекрутеры крупных компаний. 

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