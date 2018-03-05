|С 7 ноября началась регистрация на всероссийскую студенческую олимпиаду «Я — профессионал». Задания рассчитаны на студентов старших курсов бакалавриата и специалитета, а также на магистрантов. Но испытать себя может любой желающий — ограничений нет. Участие в олимпиаде бесплатное.
«Я — профессионал» — это олимпиада для студентов разных специальностей: гуманитарных, естественнонаучных и технических. Участникам предложат кейсы, составленные экспертами из крупных компаний и вузов. Приняв участие и войдя в число лучших, вы сможете зарекомендовать себя перед престижными работодателями и получить льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру.
Поучаствовать в олимпиаде может абсолютно каждый, это абсолютно бесплатно.
Организаторы подготовили кейсы по трем десяткам сфер, среди которых:
• Математика;
• Информационная безопасность;
• Журналистика;
• Финансы и кредит;
• Психология;
• Дизайн;
• Компьютерные науки;
• Социология;
• Экономика и т.д.
Олимпиада включает в себя отборочный и заключительный этапы. В ходе первого этапа в начале декабря задания пройдут в онлайн-режиме, заключительный этап пройдет в конце января в очной форме в крупных вузах страны.
У конкурсантов, показавших хорошие результаты в отборочном этапе, будет возможность принять участие в зимней школе по своему профилю. Для этого необходимо подать заявку и написать мотивационное письмо. Школы пройдут на базе крупных вузов в разных регионах России. Занятия будут вести вузовские преподаватели и представители бизнеса.
По каждому направлению есть две соревновательные категории. В первую попадают студенты и выпускники бакалавриата, а во вторую — студенты и выпускники специалитета и магистратур.
Если вы войдете в число лучших, то получите призы. Это может быть и денежная премия, и высший балл по профильному экзамену при поступлении в магистратуру или аспирантуру российских вузов. А еще — профиль в базе молодых профессионалов, к которой будут иметь доступ рекрутеры крупных компаний.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
12:00
44 просмотров
2018.03.05 Дмитрий Миронов провел рабочую встречу с владельцем «Группы ГАЗ» Олегом Дерипаской2018.03.05 Ярославские студенты хотят, чтобы территории, благоустроенные по проекту «Решаем вместе!», были функциональными2018.03.05 Судебными приставами в регионе за прошлый год взыскано свыше 5,6 миллиарда рублей2018.03.05 Льготникам региона будет сделан перерасчет за сжиженный газ2018.03.05 18 марта ярославцы смогут принять участие в опросах по актуальным вопросам организации образовательного процесса