​С 7 ноября началась регистрация на всероссийскую студенческую олимпиаду «Я — профессионал». Задания рассчитаны на студентов старших курсов бакалавриата и специалитета, а также на магистрантов. Но испытать себя может любой желающий — ограничений нет. Участие в олимпиаде бесплатное.



«Я — профессионал» — это олимпиада для студентов разных специальностей: гуманитарных, естественнонаучных и технических. Участникам предложат кейсы, составленные экспертами из крупных компаний и вузов. Приняв участие и войдя в число лучших, вы сможете зарекомендовать себя перед престижными работодателями и получить льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру.



Поучаствовать в олимпиаде может абсолютно каждый, это абсолютно бесплатно.



Организаторы подготовили кейсы по трем десяткам сфер, среди которых:



• Математика;



• Информационная безопасность;



• Журналистика;



• Финансы и кредит;



• Психология;



• Дизайн;



• Компьютерные науки;



• Социология;



• Экономика и т.д.



Олимпиада включает в себя отборочный и заключительный этапы. В ходе первого этапа в начале декабря задания пройдут в онлайн-режиме, заключительный этап пройдет в конце января в очной форме в крупных вузах страны.



У конкурсантов, показавших хорошие результаты в отборочном этапе, будет возможность принять участие в зимней школе по своему профилю. Для этого необходимо подать заявку и написать мотивационное письмо. Школы пройдут на базе крупных вузов в разных регионах России. Занятия будут вести вузовские преподаватели и представители бизнеса.



По каждому направлению есть две соревновательные категории. В первую попадают студенты и выпускники бакалавриата, а во вторую — студенты и выпускники специалитета и магистратур.



Если вы войдете в число лучших, то получите призы. Это может быть и денежная премия, и высший балл по профильному экзамену при поступлении в магистратуру или аспирантуру российских вузов. А еще — профиль в базе молодых профессионалов, к которой будут иметь доступ рекрутеры крупных компаний.