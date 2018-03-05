​Подведены итоги регионального творческого конкурса средств массовой информации «ПозициЯ-2017». На торжественной церемонии победителей и призеров поздравили заместитель губернатора Андрей Шабалин, директор департамента общественных связей Анастасия Костикова и начальник управления массовых коммуникаций Правительства Ярославской области Ирина Ануфриева.



Первое место в номинации «Лучший тележурналист» разделили сразу два участника конкурса: корреспондент телеканала «Первый Ярославский» Светлана Доброхотова и журналист ГТРК «Ярославия» Анна Мельник. Второе место занял представитель «Городского телеканала» Илья Барабанов.



Лучшим телеоператором стал Алексей Карашев, представляющий ГТРК «Ярославия». Второе место – за Сергеем Чекмаревым с «Городского телеканала». Третье место разделили Юрий Кораблев и Денис Лосев. Оба – с «Первого Ярославского».



Лучшей телеведущей признана Марина Ромакина, ГТРК «Ярославия». Второе и третье места за Юлией Тихомировой, представляющей «Городской телеканал», и трио ведущих с «Первого Ярославского» – Романом Касияном, Дилярой Байбиковой и Дмитрием Московским.



В номинации «Лучший автор телепрограммы» победу одержала главный редактор «Первого Ярославского» Екатерина Капустян. Диплом второй степени получила Елена Денисова (ГТРК «Ярославия»), третье место заняла Елена Старкова («Первый Ярославский»).



«Лучшим автором радиопрограммы» стал шеф-редактор радио «Эхо Москвы – Ярославль» Марк Нуждин. Второе место заняли корреспонденты ГТРК «Ярославия» Артур Ямщиков и Людмила Манатова. Диплом третьей степени был также вручен корреспонденту «Ярославии» Владимиру Болонкину.



На мероприятии была также определена «Лучшая серия информационных материалов в электронных и печатных СМИ «Решаем вместе!». Победу одержало Даниловское информационное агентство в лице главного редактора Марины Борбат и оператора Александра Емельянова.



В номинации «Лучший материал в электронных и печатных СМИ на тему экологии» победила корреспондент газеты «Северянка» Маргарита Кожевникова.



Автором лучшей аналитической статьи признан журналист сайта «Ярославский регион» Руслан Маслов, лучшего репортажа в печатном СМИ – главный редактор «Угличской газеты» Алексей Суслов.



Лучший очерк в печатном СМИ опубликовала корреспондент газеты «Сельская новь» Валентина Гусева.



Лучшим фотокорреспондентом признан Вячеслав Комолов, газета «Ростовский вестник».



Диплом первой степени в номинации «Лучший журналист интернет-издания» получила Анна Елкина («76 ру»).



Справка



Организатором конкурса является управление массовых коммуникаций Правительства Ярославской области. «ПозициЯ» призвана содействовать формированию активной гражданской позиции журналистов и гражданской инициативы жителей региона, поддержке творческой деятельности журналистов региональных и районных телекомпаний, печатных и интернет-изданий, повышению их профессионального мастерства.



В соответствии с условиями конкурса к рассмотрению принимались работы, опубликованные в печатных СМИ, вышедшие в эфир на телевидении и радио или размещенные в интернет-изданиях в период с января по ноябрь 2017 года.