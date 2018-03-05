​350 миллионов рублей, выделенных региону из федерального бюджета на создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях, будет направлено на строительство 11 детских садов для малышей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.



– Перечень объектов определен Правительством области совместно с органами местного самоуправления с учетом имеющейся потребности в дошкольных образовательных учреждениях, – рассказал заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. – Мероприятия будут реализованы в Ярославле и Рыбинске, а также в Ярославском муниципальном районе. На этих территориях проблема нехватки детсадов для малышей в возрасте до трех лет стоит наиболее остро. Планируется до конца 2019 года создать 780 новых мест.



Предусмотрено строительство четырех детских садов в Рыбинске, двух – в Ярославском муниципальном районе и пяти – в Ярославле, в том числе в Дзержинском районе, по улице Панина, за домом №10.



По словам заведующей расположенного рядом детского сада №228 Елены Чубарновой, строительство дошкольного учреждения для маленьких ярославцев от 1,5 до 3 лет для района необходимо.



– На сегодняшний день в действующем детском саду воспитываются 310 детей. В ясельной группе 29 мест, а количество родителей, желающих устроить своего ребенка в дошкольное учреждение, больше в десятки раз, – пояснила она. – Это и понятно, ведь появление возможности устройства в ясли ребенка помогает маме выйти на работу, а семье – значительно улучшить условия жизни.